Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

За последние пять лет аренда вне центра Новосибирска выросла на 89%, а в самом центре — только на 77%. Это подтверждает общероссийский тренд: периферия догоняет центр по стоимости. В Омске динамика ещё заметнее — ставки на окраинах подскочили на 87%, а в центре — на 57%. В Красноярске картина иная: аренда в центре выросла на 89%, на окраинах — на 80%, то есть разрыв сокращается медленнее.

В целом по России разрыв в ставках долгосрочной аренды между центром и окраинами постепенно стирается. Пять лет назад в городах-миллионниках квартира в центре стоила в среднем на 45% дороже, год назад — 40%, сейчас — только на 38%. Причина проста: на окраинах активно растут новые жилые комплексы, и аренда в них дорожает быстрее. Владельцы квартир всё чаще предпочитают вложения в современное жильё на периферии, где выше доходность.

В разных городах ситуация сильно отличается. Самый большой разрыв — в Санкт-Петербурге (70%), Нижнем Новгороде (56%) и Москве (50%). Там центр остаётся главным деловым и культурным ядром. Минимальная разница — в Челябинске (9%), Уфе (26%) и Волгограде (25%). В этих городах центр часто застроен старыми домами, а на окраинах много современных новостроек. Новосибирск с его 27% находится ближе к этой группе.

— Чем выше роль центра как делового и культурного ядра города, тем сильнее выражен ценовой разрыв, — отмечает ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Ранее редакция сообщала, что квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет. Аренда квартир в городе обошла по выгоде вложения в золото.