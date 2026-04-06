Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

В последние годы аренда частных домов пользовалась стабильным спросом. Многие семьи рассматривали отдельный дом как альтернативу квартире — больше пространства, свой участок, отсутствие шумных соседей за стеной. Однако за последний год рынок развернулся, и в большинстве регионов аренда этого вида недвижимости подешевела. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Новосибирская область не стала исключением. За год аренда частного дома здесь упала на 32,8%, а средняя ставка составила 44 600 рублей в месяц. Среди соседних сибирских регионов это третий по силе показатель снижения.

Лидером по падению цен стала Кемеровская область — минус 52,8%, до 30 411 рублей в месяц. На втором месте Томская область с падением на 41,8%, где средняя ставка опустилась до 27 112 рублей. Далее следуют Алтайский край — снижение на 32,6%, до 42 226 рублей, и Красноярский край — падение на 31%, до 49 440 рублей. Замыкает список Омская область, где цены упали всего на 4,7%, до 52 776 рублей. Таким образом, Омская область оказалась единственным регионом в окружении, где аренда домов снизилась незначительно.

В целом по России аренда домов подешевела в большинстве регионов. Средняя ставка снизилась на 21,5%, до 48 247 рублей в месяц. За год с апреля прошлого года съем частного жилья подорожал только в 15 регионах из 83 исследованных.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, после отмены льготной ипотеки стоимость съемного жилья резко подорожала, и за 2024 год аренда домов выросла на 26%. Однако цены стали неадекватными для баланса спроса и предложения, и рынок начал корректироваться вниз. При этом предложение домов за год увеличилось на 80%, но ликвидных объектов становится все меньше — дома устаревают и морально, и физически. За последний месяц из-за приближения высокого сезона предложение сократилось на 12%.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами.