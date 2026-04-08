Для новосибирских школ закупают модели оружия на 10,2 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Они нужны для наглядности на уроках

Центр развития материально-технической базы образования Новосибирской области разместило закупку на поставку в школы региона массогабаритных макетов моделей оружия. Товар предназначен для оснащения предметных кабинетов, в которых проходят уроки «Основы безопасности и защиты Родины».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,2 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Согласно аукционной документации, закупается 300 макетов. Поставка должна быть осуществлена до 1 июля 2026 года включительно. Макеты оружия  предназначаются для школ Новосибирска и районов области. Крупнейший получатель — департамент образования мэрии Новосибирска, которому предназначено 46 макетов.

В описании объекта закупки подчеркивается, что поставляемый товар не относится к оружию. Макеты представляют собой копии действующих образцов по внешнему виду и взаимодействию механизмов.

С 2024-2025 учебного года в российских школах введен обязательный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) — преемник ОБЖ с элементами начальной военной подготовки. Предмет обязателен с 8 по 11 класс. Школьники в рамках этих уроков изучают типы оружия, беспилотники, военную стратегию. Разработчики и кураторы курса рекомендовали использовать на занятия использовать реалистичные макеты оружия для наглядности.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области начали поступать первые официальные жалобы на укусы клещей. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Прививка создаёт устойчивый иммунитет, который защищает от болезни даже после укуса заражённого клеща. Жители Новосибирска и области могут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для организаций, сотрудники которых работают в зонах повышенного риска, вакцинация обязательна.

Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области сохраняется сложная паводковая ситуация. За короткий промежуток времени уровень воды в реке Карасук (юг области) резко поднялся на три метра.

— В регионе с 5 апреля произошло ухудшение оперативной обстановки с прохождением паводка. Ситуация меняется ежечасно. Сейчас наибольшие опасения вызывает южное направление. Наблюдается резкий подъём уровня воды в реке Карасук. Он уже поднялся на три метра. Вскрытие реки сопровождают оперативные группы спасателей, — уточняет начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Десять школ Новосибирска введут оценки за поведение с 1 сентября 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в десяти школах Новосибирска начнут апробацию оценок за поведение. Проект инициирован Министерством образования России и каждый регион выбрал по десять учреждений.

Оценка будет трёх- или пятибалльной — окончательный формат определят сами школы в рамках пилота. Педагоги смогут отражать в баллах дисциплину учеников, что, по мнению чиновников, поможет в сложных ситуациях с неадекватным поведением.

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Автор: Артем Рязанов

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года.

Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов. Численность овец и коз уменьшилась на 23,6%, составив 111,7 тысячи. Поголовье птицы снизилось на 3,8% — до 8,47 миллиона голов. Поголовье свиней также уменьшилось, но незначительно — на 1%, до 338,4 тысячи голов.

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Для новосибирских школ закупают модели оружия на 10,2 миллиона рублей

Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

Десять школ Новосибирска введут оценки за поведение с 1 сентября 2026 года

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

