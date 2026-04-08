Для новосибирских школ закупают модели оружия на 10,2 миллиона рублей

Центр развития материально-технической базы образования Новосибирской области разместило закупку на поставку в школы региона массогабаритных макетов моделей оружия. Товар предназначен для оснащения предметных кабинетов, в которых проходят уроки «Основы безопасности и защиты Родины».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,2 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Согласно аукционной документации, закупается 300 макетов. Поставка должна быть осуществлена до 1 июля 2026 года включительно. Макеты оружия предназначаются для школ Новосибирска и районов области. Крупнейший получатель — департамент образования мэрии Новосибирска, которому предназначено 46 макетов.

В описании объекта закупки подчеркивается, что поставляемый товар не относится к оружию. Макеты представляют собой копии действующих образцов по внешнему виду и взаимодействию механизмов.

С 2024-2025 учебного года в российских школах введен обязательный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) — преемник ОБЖ с элементами начальной военной подготовки. Предмет обязателен с 8 по 11 класс. Школьники в рамках этих уроков изучают типы оружия, беспилотники, военную стратегию. Разработчики и кураторы курса рекомендовали использовать на занятия использовать реалистичные макеты оружия для наглядности.

