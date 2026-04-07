Yandex Zen RuTube
Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Зарплата в сфере информации и связи достигла 163 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Самые низкие зарплаты новосибирцы получали в гостиничном бизнесе и общепите — 65 354 рубля. Чуть выше оплата в административной сфере — 64 709 рублей. Также в аутсайдерах оказались операции с недвижимостью (58 701 рубль) и прочие виды услуг (56 840 рублей).

По уровню зарплат регион находится в середин Он уступает Красноярскому краю (111 243 рубля), Иркутской области (96 384 рубля), Томской области (86 136 рублей) и Республике Хакасия (85 148 рублей). При этом опережает Кемеровскую область — Кузбасс (83 728 рублей), Республику Тыва (81 503 рубля), Республику Алтай (80 180 рублей), Омскую (73 661 рубль) и Алтайский край (65 319 рублей).

В сфере информации и связи Новосибирская область — абсолютный лидер в округе. 162 979 рублей здесь заметно выше, чем в Красноярском крае (128 985 рублей) и Иркутской области (99 637 рублей). Также регион занимает первое место по зарплатам в культуре, спорте и организации досуга — 86 865 рублей.

Однако по многим другим отраслям Новосибирск отстает. В строительстве местные работники получают 72 307 рублей — почти вдвое меньше, чем в Красноярском крае (127 936 рублей). В образовании зарплата новосибирцев — 73 018 рублей, тогда как в Красноярском крае — 82 866 рубля. В здравоохранении разрыв тоже ощутим: 89 990 рублей против 95 436 рублей.

В среднем по СФО номинальная начисленная зарплата в январе 2026 года достигла 88 744 рублей. Высокие показатели в Красноярском крае и Иркутской области эксперты связывают с отраслевой структурой экономики и применением районных коэффициентов.

Самыми доходными направлениями деятельности по округу стали: добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность и информация со связью. Меньше всего — в сфере операций с недвижимостью, предоставлении прочих услуг и гостиничном бизнесе.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Автор: Артем Рязанов

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года.

Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов. Численность овец и коз уменьшилась на 23,6%, составив 111,7 тысячи. Поголовье птицы снизилось на 3,8% — до 8,47 миллиона голов. Поголовье свиней также уменьшилось, но незначительно — на 1%, до 338,4 тысячи голов.

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Аревик Оганнисян росла здоровой девочкой. В четыре года она упала с горки и получила перелом позвонка. Тогда врачам удалось справиться с последствиями, но травма спровоцировала развитие сколиоза.

В семь лет Аревик увлеклась биатлоном. Этот спорт стал для нее смыслом жизни. Однако полностью раскрыть свой потенциал девочке мешал прогрессирующий сколиоз.

«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

«Расцветай на Учительской» соединяет современные комфортные решения и близость к Богдана Хмельницкого — одной из достопримечательных улиц Новосибирска.

Репутационно статусный район, жить в котором — особая ценность. Привлекательность таких локаций связана не только с особым культурным кодом и атмосферой, духом времени, но и с особым образом жизни — когда все необходимое находится рядом.

Бизнес Общество

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Общество

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Промышленность

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Общество

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Бизнес Общество

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Власть

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

Финансы

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

Общество

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Недвижимость

«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

Общество

Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

Общество

В НГПУ назвали плюсы ментальной математики

Авто Мировые и федеральные новости

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Общество

В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман потребителей в десять раз

Власть Общество

В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Общество

Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Общество

ТУАД перекрыл дорогу в Краснозерском районе

Общество Телекоммуникации

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Общество Право&Порядок

В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

