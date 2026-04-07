Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Лидеры и аутсайдеры

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Самые низкие зарплаты новосибирцы получали в гостиничном бизнесе и общепите — 65 354 рубля. Чуть выше оплата в административной сфере — 64 709 рублей. Также в аутсайдерах оказались операции с недвижимостью (58 701 рубль) и прочие виды услуг (56 840 рублей).

Место региона среди соседей

По уровню зарплат регион находится в середин Он уступает Красноярскому краю (111 243 рубля), Иркутской области (96 384 рубля), Томской области (86 136 рублей) и Республике Хакасия (85 148 рублей). При этом опережает Кемеровскую область — Кузбасс (83 728 рублей), Республику Тыва (81 503 рубля), Республику Алтай (80 180 рублей), Омскую (73 661 рубль) и Алтайский край (65 319 рублей).

В сфере информации и связи Новосибирская область — абсолютный лидер в округе. 162 979 рублей здесь заметно выше, чем в Красноярском крае (128 985 рублей) и Иркутской области (99 637 рублей). Также регион занимает первое место по зарплатам в культуре, спорте и организации досуга — 86 865 рублей.

Однако по многим другим отраслям Новосибирск отстает. В строительстве местные работники получают 72 307 рублей — почти вдвое меньше, чем в Красноярском крае (127 936 рублей). В образовании зарплата новосибирцев — 73 018 рублей, тогда как в Красноярском крае — 82 866 рубля. В здравоохранении разрыв тоже ощутим: 89 990 рублей против 95 436 рублей.

Общая картина по СФО

В среднем по СФО номинальная начисленная зарплата в январе 2026 года достигла 88 744 рублей. Высокие показатели в Красноярском крае и Иркутской области эксперты связывают с отраслевой структурой экономики и применением районных коэффициентов.

Самыми доходными направлениями деятельности по округу стали: добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность и информация со связью. Меньше всего — в сфере операций с недвижимостью, предоставлении прочих услуг и гостиничном бизнесе.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда.