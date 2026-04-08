В Новосибирске началось подтопление дач — в воде десятки участков

В Новосибирске в двух садовых обществах зафиксировано подтопление дачных участков. Эти СНТ находятся в Кировском и Первомайском районах.

В садовом товариществе «Зелёный мыс-2» в Кировском районе Новосибирска зафиксировано подтопление участков. По состоянию на 8 апреля вода зашла примерно на несколько десятков участков.

— Наше садоводческое товарищество находится в зоне риска затопления. Сейчас у нас уже вода пришла на некоторые улицы. Мы передали заявку в МЧС, чтобы срочно принимали меры. В данный момент вода зашла примерно на 50 участков. Всего в этом товариществе при паводке затапливает порядка 100 участков, — сообщила Infopro54 председатель НС ТСН «Зелёный мыс-2» Жанна Курасова.

По словам председателя, на территории товарищества есть внутренний водоём, куда попадает вода со всех водоотводных дренажных каналов. Это самое низкое место, и выхода воды из него нет. В 2015 году, во время сильного затопления, садоводы смонтировали насосную станцию и откачивали воду, но затем им запретили это делать. Садоводы просили разрешения откачивать излишнюю воду в соседний пустой карьер, но разрешение до сих пор не получено. Также, по словам Курасовой, садоводы ставили вопрос о чистке водоотводных дренажных каналов, но и этот вопрос не решён.

Ещё одно садовое общество, в котором вода подтопила участки, находится в Первомайском районе.

— Это СНТ «Метростроитель», там дачи. Надо отдать должное, они у нас уже опытные люди, поставили свои насосы, и мы готовы оказать им техническую помощь. Тоже выделяем средства. Если надо, пусть обращаются. Мы дадим технику для того, чтобы улучшить откачку. Ну, основная проблема, конечно, с дач никто снег не вывозит, а он сам никуда не уйдёт, — сказал заместитель начальника департамента — начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

Зимой 2025/2026 года в Новосибирской области выпало рекордное количество снега, что может усложнить паводковую ситуацию.

