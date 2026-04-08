Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске началось подтопление дач — в воде десятки участков

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Пока подтопления носят локальный характер, со сбросами ГЭС они не связаны

В Новосибирске в двух садовых обществах зафиксировано подтопление дачных участков. Эти СНТ находятся в Кировском и Первомайском районах.

В садовом товариществе «Зелёный мыс-2» в Кировском районе Новосибирска зафиксировано подтопление участков. По состоянию на 8 апреля вода зашла примерно на несколько десятков участков.

— Наше садоводческое товарищество находится в зоне риска затопления. Сейчас у нас уже вода пришла на некоторые улицы. Мы передали заявку в МЧС, чтобы срочно принимали меры. В данный момент вода зашла примерно на 50 участков. Всего в этом товариществе при паводке затапливает порядка 100 участков, — сообщила Infopro54 председатель НС ТСН «Зелёный мыс-2» Жанна Курасова.

По словам председателя, на территории товарищества есть внутренний водоём, куда попадает вода со всех водоотводных дренажных каналов. Это самое низкое место, и выхода воды из него нет. В 2015 году, во время сильного затопления, садоводы смонтировали насосную станцию и откачивали воду, но затем им запретили это делать. Садоводы просили разрешения откачивать излишнюю воду в соседний пустой карьер, но разрешение до сих пор не получено. Также, по словам Курасовой, садоводы ставили вопрос о чистке водоотводных дренажных каналов, но и этот вопрос не решён.

Ещё одно садовое общество, в котором вода подтопила участки, находится в Первомайском районе.

— Это СНТ «Метростроитель», там дачи. Надо отдать должное, они у нас уже опытные люди, поставили свои насосы, и мы готовы оказать им техническую помощь. Тоже выделяем средства. Если надо, пусть обращаются. Мы дадим технику для того, чтобы улучшить откачку. Ну, основная проблема, конечно, с дач никто снег не вывозит, а он сам никуда не уйдёт, — сказал заместитель начальника департамента — начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

Зимой 2025/2026 года в Новосибирской области выпало рекордное количество снега, что может усложнить паводковую ситуацию.

Ранее редакция сообщала, что уровень реки Карасук в Новосибирской области вырос на три метра.

 

Фото Жанны Курасовой, предоставлено автором редакции Infopro54

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : подтопление дач Паводок в Новосибирске

1 283
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы: 8 апреля утром они составляли 2 500 кубических метров в секунду, 9 апреля ожидаются 2 800 кубических метров в секунду. До отметок, после которых начинается подтопление садовых обществ, в апреле дело не дойдёт, говорят гидрологи.

В апреле сбросы на Новосибирской ГЭС увеличивают практически ежедневно согласно утверждённому графику.

Читать полностью

Паводок добавил ещё одну закрытую дорогу в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Купинском районе временно запретили движение всех видов транспорта на участке дороги. Причина — перелив талых вод, из-за которого проезд стал небезопасным.

Это уже вторая перекрытая трасса в регионе за последние дни. 6 апреля движение полностью остановили на 300-метровом участке дороги Н-1519 в Краснозёрском районе между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский.

Читать полностью

Новосибирский регоператор утонул в долгах при рекордной выручке

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский мусорный оператор «Спецавтохозяйство» заработал за 2025 год рекордные 4,6 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. Но в плюс выйти не получилось — чистый убыток компании составил 10,6 миллиона. Такие данные следуют из бухгалтерской отчетности предприятия.

Главная причина убытка — расходы съедают почти всю выручку. Себестоимость продаж в 2025 году достигла 4,639 миллиарда рублей, что сразу дало валовый минус в 25 миллионов. Управленческие траты составили 367 миллионов, из них 61 миллион ушел на штрафы и пени, а еще 104,9 миллиона — на банковские гарантии и комиссии.

Читать полностью

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

Читать полностью

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

Читать полностью

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области начали поступать первые официальные жалобы на укусы клещей. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Прививка создаёт устойчивый иммунитет, который защищает от болезни даже после укуса заражённого клеща. Жители Новосибирска и области могут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для организаций, сотрудники которых работают в зонах повышенного риска, вакцинация обязательна.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности