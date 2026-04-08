Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

В Новосибирской области сохраняется сложная паводковая ситуация. За короткий промежуток времени уровень воды в реке Карасук (юг области) резко поднялся на три метра.

— В регионе с 5 апреля произошло ухудшение оперативной обстановки с прохождением паводка. Ситуация меняется ежечасно. Сейчас наибольшие опасения вызывает южное направление. Наблюдается резкий подъём уровня воды в реке Карасук. Он уже поднялся на три метра. Вскрытие реки сопровождают оперативные группы спасателей, — уточняет начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Спасатели отмечают, что последствия паводка уже начинают проявляться. Первые сообщения о локальных подтоплениях талыми водами фиксировались ещё с 27 марта. На утро 7 апреля в дежурные службы поступило 378 сообщений, из них подтверждены: затоплено четыре жилых дома и шесть приусадебных участков в Краснозёрском и Чулымском районах. Кроме того, вода вышла на дороги: зафиксировано 26 переливов на местных участках. В Кочковском районе под воду ушёл один низководный мост.

Спасатели продолжают трудиться на местах. Они проводят инженерные работы: ослабляют лёд и расчищают водопропускные сооружения, чтобы уменьшить давление воды. В случае образования ледовых заторов спланировано применение взрывных команд. С воздуха за ситуацией следят беспилотники. Все подразделения МЧС в регионе работают в усиленном режиме.

По наихудшему прогнозу на весь паводковый сезон затопление может затронуть до 14 поселений. Это касается примерно 172 жилых зданий, в которых проживает свыше 700 человек. В настоящее время спасатели и представители местных органов власти предпринимают все возможные меры для минимизации потенциальных последствий.

