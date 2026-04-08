Yandex Zen RuTube
Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

Четверть рынка заняли два китайских бренда

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

В стране наибольшей популярностью среди новых мотоциклов пользуется Motoland XF300. За три месяца было продано 367 единиц этой модели. На втором месте находятся две модели Voge: DS (243 единицы) и CU (172 единицы).

Эксперты также отметили, что в марте продажи мотоциклов достигли 4 161 штуки, что является лучшим результатом за этот месяц за всю историю наблюдений за рынком.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Автор: Артем Рязанов

В январе-марте 2026 года в России продали 299 664 новых автомобиля (до трёх лет), что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года (287 088 штук). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее отмечал, что российский авторынок восстанавливается, но уверенный рост наблюдается в основном для отечественной техники.

В первые три месяца текущего года объём продаж автомобилей отечественного производства достиг 181 тысячи единиц, что на 18% выше показателей первого квартала 2025 года. В то же время реализация новых импортных автомобилей составила около 118,5 тысячи штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитика компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

В 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

К 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

— При этом определена возможность возмещения части затрат по 51 заправочной станции ежегодно до 2030 года, — подчеркнул Яковлев.

В Новосибирске расширят развороты на Ипподромской и сделают съезд на Зыряновскую

Автор: Мария Гарифуллина

Городские власти планируют в 2026 году реализовать несколько решений, связанных со схемой движения на улице Ипподромской. Речь идет о местах разворота и новом съезде.

Открытие проезда по четвертому мосту изменило интенсивность дорожного движения на Ипподромской и других улицах. Чтобы уменьшить заторы, были скорректированы режимы работы светофоров. Но эти меры недостаточны, признавали в мэрии. Поэтому в текущем году будут реконструировать развороты.

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

