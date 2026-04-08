Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

В стране наибольшей популярностью среди новых мотоциклов пользуется Motoland XF300. За три месяца было продано 367 единиц этой модели. На втором месте находятся две модели Voge: DS (243 единицы) и CU (172 единицы).

Эксперты также отметили, что в марте продажи мотоциклов достигли 4 161 штуки, что является лучшим результатом за этот месяц за всю историю наблюдений за рынком.

