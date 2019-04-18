Клиенты Россельхозбанка оформляют квартиры в кредит в рамках «Ипотечной субботы»

Участники мероприятия смогли не только рассчитать оптимальные условия для покупки недвижимости в ипотеку, но и подать заявку и получить предварительное решение о выдаче кредита.

«Ипотечная суббота» от компании «Е1» – партнера РСХБ успешно проводится в Новосибирске уже в пятый раз. Популярность мероприятия объясняется его удобным форматом: на одной площадке ведущие ипотечные банки и компании-застройщики Новосибирска представляют свои продукты и услуги для всех заинтересованных в улучшении жилищных условий.

В рамках мероприятия специалисты РСХБ провели серию консультаций по условиям ипотечного кредитования, повышенным спросом пользовались программы «Квартира» и «Новостройка» со ставкой от 10% годовых.

— Россельхозбанк уверенно входит в пятерку ведущих ипотечных банков страны и постоянно совершенствует кредитные условия для заемщиков. Так, в апреле 2019 года банк в очередной раз снизил процентные ставки по всем ипотечным программам. Мы рады предлагать своим клиентам комфортные условия для решения квартирного вопроса, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Среди ипотечных программ РСХБ – кредит для приобретения недвижимости на первичном и вторичном рынке, в том числе апартаментов, земельного участка или жилого дома с земельным участком, программа рефинансирования, ипотека с государственной поддержкой семей с детьми, залоговые программы, «Военная ипотека».

Подробные условия ипотечного кредитования АО «Россельхозбанк» – на сайте банка, по тел. (383) 290-15-79 и во всех офисах банка в Новосибирске и Новосибирской области.

Фото: пресс-служба банка