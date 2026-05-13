Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Спорт дает ребенку возможность выплеснуть энергию, найти друзей и ощутить успех. Однако именно в спорте огромное значение имеют дисциплина и готовность преодолевать трудности — поэтому нередко случается так, что ребенок сообщает взрослым о своем желании бросить спортивную секцию.

В этот момент родители находятся в недоумении и задают себе сразу несколько вопросов: «Какое правильное решение принять?», «Как отличить временную усталость от глубинного неприятия?», «Как не сломать личность и дать право на свободный выбор?»

— Для начала необходимо разобраться с причинами такого решения. Одним из первых мотивов является давление взрослых. Чрезмерные ожидания родителей или тренера, ориентация только на победу и критика вместо поддержки убивают интерес к некогда любимому делу, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд.

Второй причиной может стать физическая и эмоциональная усталость, невозможность самостоятельно распределить возрастающую нагрузку, совместить график тренировок с учебой в школе (особенно это актуально для тех, кто учится во вторую смену).

Третьей частой причиной нежелания ребенка продолжать занятия спортом становятся межличностные конфликты со сверстниками или с тренером, невозможность продолжать тренировки в сложившейся неблагоприятной среде.

— После выяснения причин неизбежно наступает этап поиска и принятия решений. Во-первых, нужно следовать одному из первых правил спортсмена, а именно «доехать до конца», не бросать начатое посередине вне зависимости от неуспехов и неудач. Как раз летом в большинстве секций наступит перерыв — дотяните до конца учебного года и вернитесь к обсуждению в августе: если ребенок по-прежнему будет хотеть бросить занятия, это будет означать, что решение обдуманное и окончательное, — рекомендует Елена Дистенфельд.

Когда спорт превращается в рутину, важно вернуть элемент игры и новизны. Можно добавить разнообразия (сходить на скалодром, батуты или устроить семейный велозаезд), обновить экипировку, дополнить красочными деталями ставшее уже привычным спортивное снаряжение.

— И, конечно же, нужен убедительный личный пример — действия, которые соответствуют вашим словам и служат образцом для подражания. Продемонстрируйте ребенку собственную включенность и заинтересованность в том, что его увлекает. Это улучшит взаимопонимание, а время, проведенное вместе, станет отличной возможностью для сплочения семьи, — резюмирует Дистенфельд.

