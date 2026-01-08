Новосибирцам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Зимой дороги обрабатывают реагентами. Это может повредить краску на автомобиле. Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин рассказал РИА Новости, как защитить машину. Регулярная мойка, покрытие кузова защитной плёнкой и обработка специальным керамическим составом помогут сохранить лакокрасочное покрытие.

— Для защиты автомобильной краски в зимних условиях, когда дороги обрабатывают противогололёдными реагентами, водителям поможет регулярная мойка автомобиля, защитная плёнка или обработка воском, специальное керамическое покрытиереагент, — сказал Мишин.

Он отметил, что для предотвращения коррозии кузова и других деталей автомобиля, машину следует мыть не реже одного раза в неделю, а при интенсивном использовании — два раза.

Специалист подчеркнул, что защитная плёнка предохранит краску автомобиля от повреждений камнями, дорожным мусором и антигололёдной солью, а также прослужит несколько лет. Воск – более дешёвый вариант, но его действие краткосрочно. Такая обработка будет эффективна на протяжении нескольких недель или месяцев, в зависимости от погодных условий.

Эксперт отметил, что важно защищать не только видимую часть автомобиля, но и днище, где расположено множество узлов и агрегатов. Для этого подойдут битумные и резинобитумные мастики, жидкий пластик, восковые и масляные составы, а также холодное цинкование.

