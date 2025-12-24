Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

Новосибирские ученые написали учебное пособие «Генетика, селекция и биотехнология животных», рассчитанное на агроклассы. Это первое подобное издание в стране. В нем есть темы, которые в школьных учебниках ранее не рассматривались: племенное дело, технология разведения рыб и многие другие.

В российских школах по поручению президента страны создаются агроклассы. Так, только в Новосибирской области к 2027 году планируют открыть 41 класс агротехнологического профиля. Это часть масштабного проекта «Кадры для АПК». В агроклассах будут углубленно изучать ряд предметов, в том числе биологию. Для них сейчас пишутся специализированные учебные пособия. Первое пособие по животноводству написала команда новосибирских ученых.

— Издательство заказало мне учебник по генетике, селекции и биотехнологии для агроклассов, и я собрал для ее решения команду из двадцати авторов. Тематика обширная, есть в ней вопросы узкоспециальные, и по каждому был найден специалист. Я поставил перед ними задачу — написать бестселлер, который интересно будет читать не только школьникам, но и фермерам, заводчикам собак, котов, лошадей, кроликов и многих других животных, включая шелковичного червя. В кратчайшие сроки — за два месяца — мы эту книгу написали. Я сам, пока редактировал, узнал много нового для себя. Я, допустим, не знал, как лошадей разводят. Теперь знаю. Старшеклассников, которые рассматривают для себя варианты профессий, связанных с агропромом, написанное тоже должно заинтересовать, — рассказал Infopro54 доктор биологических наук, профессор института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.

В книге есть главы, посвященные генетическим основам селекции, одомашниванию, происхождению и разнообразию домашних животных, генетическим технологиям в животноводстве, технологии содержания сельскохозяйственных животных.

— По просьбе издательства авторы делали для учителей биологии краткие лекции о методике работы с учебным пособием. Такого материала в школьной программе раньше не было. Более того, могу сказать, что если бы мои студенты, специализирующиеся по зоотехнии, полностью освоили материал, представленный в этой книге, я бы с удовольствием поставил им пятерки. Я всерьез думаю о том, чтобы использовать новое пособие и в высшей школе. Потому что многие учебники для студентов были написаны несколько десятилетий назад, а биологическая наука развивается чрезвычайно резво. И то, что сделала команда авторов, — это новейший и довольно компактный свод актуальных представлений науки о различных вопросах животноводства, — говорит один из авторов учебного пособия, кандидат биологических наук, преподаватель Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Сергей Князев.

Первый тираж составил 500 экземпляров. Сейчас учебное пособие проходит экспертизу. Когда все необходимые процедуры будут завершены, книга станет учебником.

