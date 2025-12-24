Рекламодателям

Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

  • 24/12/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов
Такие классы сейчас создаются в школах по всей стране. Для них пишутся специальные учебники

Новосибирские ученые написали учебное пособие «Генетика, селекция и биотехнология животных», рассчитанное на агроклассы. Это первое подобное издание в стране. В нем есть темы, которые в школьных учебниках ранее не рассматривались: племенное дело, технология разведения рыб и многие другие.

В российских школах по поручению президента страны создаются агроклассы. Так, только в Новосибирской области к 2027 году планируют открыть 41 класс агротехнологического профиля. Это часть масштабного проекта «Кадры для АПК». В агроклассах будут углубленно изучать ряд предметов, в том числе биологию. Для них сейчас пишутся специализированные учебные пособия. Первое пособие по животноводству написала команда новосибирских ученых.

— Издательство заказало мне учебник по генетике, селекции и биотехнологии для агроклассов, и я собрал для ее решения команду из двадцати авторов. Тематика обширная, есть в ней вопросы узкоспециальные, и по каждому был найден специалист. Я поставил перед ними задачу — написать бестселлер, который интересно будет читать не только школьникам, но и фермерам, заводчикам собак, котов, лошадей, кроликов и многих других животных, включая шелковичного червя. В кратчайшие сроки — за два месяца — мы эту книгу написали. Я сам, пока редактировал, узнал много нового для себя. Я, допустим, не знал, как лошадей разводят. Теперь знаю. Старшеклассников, которые рассматривают для себя варианты профессий, связанных с агропромом, написанное тоже должно заинтересовать, — рассказал Infopro54 доктор биологических наук, профессор института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.

В книге есть главы, посвященные генетическим основам селекции, одомашниванию, происхождению и разнообразию домашних животных, генетическим технологиям в животноводстве, технологии содержания сельскохозяйственных животных.

— По просьбе издательства авторы делали для учителей биологии краткие лекции о методике работы с учебным пособием. Такого материала в школьной программе раньше не было. Более того, могу сказать, что если бы мои студенты, специализирующиеся по зоотехнии, полностью освоили материал, представленный в этой книге, я бы с удовольствием поставил им пятерки. Я всерьез думаю о том, чтобы использовать новое пособие и в высшей школе. Потому что многие учебники для студентов были написаны несколько десятилетий назад, а биологическая наука развивается чрезвычайно резво. И то, что сделала команда авторов, — это новейший и довольно компактный свод актуальных представлений науки о различных вопросах животноводства, — говорит один из авторов учебного пособия, кандидат биологических наук, преподаватель Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Сергей Князев.

Первый тираж составил 500 экземпляров. Сейчас учебное пособие проходит экспертизу. Когда все необходимые процедуры будут завершены, книга станет учебником.

Ранее редакция рассказывала об учебном пособии по эволюции для школьников, которое также было написано новосибирскими учеными.

 

Автор фотографий — Павел Бородин. Фотографии предоставлены редакции Infopro54 автором.

1 012

Рубрики : Общество Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новые учебники кадры для АПК агроклассы в школах


ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка
24/12/25 16:11
Рынки Финансы
Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников
24/12/25 16:00
Бизнес ПроБизнес
Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов
24/12/25 15:00
Агропром Общество
Кадровая перестройка власти Новосибирской области в 2025 году
24/12/25 14:00
Власть Отставки и назначения Политика
Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань
24/12/25 13:30
Туризм
Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей
24/12/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском
24/12/25 12:30
Общество
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей
24/12/25 12:20
Финансы
Новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске
24/12/25 12:00
Общество
СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год
24/12/25 11:20
Бизнес
Жизнь под прицелом видеокамер: сеть камер видеонаблюдения в Новосибирске постоянно расширяется (видео)
24/12/25 11:00
Общество
Новосибирцам обещали вернуть переплату за проезд в общественном транспорте
24/12/25 10:45
Власть Общество Транспорт
В России планируют ввести единый цифровой идентификатор для граждан
24/12/25 10:30
Власть Общество Технологии
Политический ландшафт Новосибирской области демонстрирует стабильность
24/12/25 10:00
Власть Политика
Индекс RSBI: треть предпринимателей допускает закрытие бизнеса
24/12/25 9:45
Бизнес
Новосибирцы заплатили за проезд в троллейбусе по 450 рублей
24/12/25 9:30
Общество Транспорт
«Брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники»: в Новосибирской области в 2025 году помолодели банкроты
24/12/25 9:00
Общество Экономика
Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу
23/12/25 20:00
Бизнес Общество ПроБизнес
Минздрав отреагировал на жалобы пациентов Путину о больнице в Бердске
23/12/25 19:00
Власть Общество
Названы лидеры рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области
23/12/25 18:00
Власть Политика
Популярное
Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд
23/12/25 15:30
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новости компаний
Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество
24/12/25 11:15
Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset
24/12/25 10:25
Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками
23/12/25 12:50
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять