Рекламодателям

Новосибирские ученые написали учебное пособие по эволюции для школьников

  • 11/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирские ученые написали учебное пособие по эволюции для школьников
Оно служит дополнением к учебнику биологии

Издательство «Просвещение», которое занимается учебниками для российских школ, выпустило в свет учебное пособие «Жизнь в свете эволюции». Оно рассчитано для учеников 7-9 классов и служит дополнением к используемым учебникам биологии. Его создал авторский коллектив новосибирских ученых и преподавателей под руководством известного ученого, профессора института цитологии и генетики СО РАН Павла Бородина.

С предложением написать такое пособие к ученым обратилось само издательство, поскольку ранее у новосибирской команды был успешный опыт с созданием учебника по генетике.

— Изначально издательство предложило написать занимательную эволюцию. Я сказал, что это не мой жанр и уж точно не жанр «Просвещения». Я сказал, что мы готовы сделать дополнительное пособие к ботанике и зоологии с эпиграфом из Феодосия Добжанского: «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». А наших бедных детишек вот как раз тем, чего не имеет смысла, их заваливают с первого класса. Вне света эволюции вся биологии – это свалка фактов, иногда интересных, но, вообще говоря, друг с другом никак не связанных. Когда же мы понимаем, как это получилось, в каких обстоятельствах это сложилось, мы начинаем-то лучше понимать, как это работает. Такая была идея. И она в итоге была реализована. Мы берем те вещи, которые описаны в учебниках, и попытаемся объяснить с точки зрения эволюции: почему это устроено именно так, как это получилось. Отвечаем на детские вопросы: как растения вышли на сушу, почему павлин красивый, почему у жирафа шея длинная и так далее, — рассказал Infopro54 доктор биологических наук, профессор института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.

Авторы учебного пособия

В группу авторов вошли 16 ученых и преподавателей. Каждый исследователь писал по теме, на которой специализируется. Такой подход, по мнению руководителя проекта, позволяет сделать материалы максимально информативными и интересными.

— Я бы хотел, чтобы у меня, когда я был школьником, был подобный учебник. Потому что обычно учебники по биологии это такие описательные штуки, где просто описывается группы, или характеристики каких-то процесса. Здесь как раз собрано все это вместе и под соусом очень интересных вопросов, которые занимают не только детей, но, наверное, еще и многих взрослых, — говорит член авторской группы, преподаватель СУНЦ НГУ, ассистент кафедры молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ Андрей Красников.

Одним из редакторов был преподаватель, который работает с детьми на станции юных натуралистов и в физматшколе. Он сделал так, чтобы все написанное было понятно детям.

— Можно излагать научные вещи просто, так, чтобы было понятно детям начальной школы. Поэтому мы старались избегать терминов специфических, использовали понятные детям примеры и темы, которые имеют отношение к их жизни, интересуют их, — говорит член авторской группы, преподаватель СУНЦ НГУ, сотрудники лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН Федор Абрашитов.

Тираж учебного пособия «Жизнь в свете эволюции» быстро был раскуплен. В таких случаях издательство обычно готовит доптираж. Предполагается, что издание будут использовать для работы в классах с углубленным изучение биологии. Но авторы говорят, что, в принципе, пособие учителя смогут использовать и на обычных уроках.

Ранее редакция рассказывала, что в школах с 2026 года хотят ввести новый предмет.

 

 

Фотографии Марии Гарифуллиной

1 484

Рубрики : Общество Наука

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Школы новые учебники биология


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Предприниматели Новосибирской области наращивают обороты на маркетплейсах
11/09/25 10:00
Бизнес Общество
Новосибирские ученые написали учебное пособие по эволюции для школьников
11/09/25 9:00
Наука Общество
В Новосибирске заинтересовались продвижением информации о городе через соцсеть
10/09/25 19:00
Бизнес Власть Технологии
ИТ-компании Новосибирска заплатили более семи млрд рублей налогов
10/09/25 17:30
Бизнес Власть Технологии
«Интервидение-2025»: Россия принимает 24 страны в финале конкурса
10/09/25 17:10
Финансы
Эксперты рынка назвали популярные марки новых автомобилей в Новосибирске
10/09/25 17:00
Две новые поликлиники откроют свои двери для пациентов в Новосибирске
10/09/25 16:10
Власть
Новосибирские проекты вошли в план развития инфраструктуры до 2036 года
10/09/25 16:00
Власть Экономика
Цифровые помощники запишут пациента на прием, повысят качество диагностики и избавят врачей от заполнения документов
10/09/25 15:45
Технологии
«Безопасный город» настраивается на выявление воришек в магазинах Новосибирска
10/09/25 15:30
Бизнес Власть Город Право&Порядок
Казарму военного училища в Новосибирске снесли после критики главы Минобороны
10/09/25 15:00
Власть Общество
В Новосибирске создали «вегетарианский» фермент для производства сыров
10/09/25 14:00
Агропром Бизнес Инновации
Почему инвестировать в новостройки в 2025 году — стратегически верное решение
10/09/25 13:56
Недвижимость
Губернатор принял участие в торжественном открытии окружного форума «ПроРегион»
10/09/25 13:50
Власть
Ввоз электромобилей в Сибирь увеличился на 15%
10/09/25 13:00
True Tech Champ: всероссийский чемпионат по программированию стартовал этой осенью
10/09/25 12:45
Технологии
Депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию семьям мигрантов
10/09/25 12:30
Власть Общество
Эксперты рассказали, куда чаще всего путешествуют жители Новосибирска
10/09/25 12:00
Туризм
Новосибирский парк получит 250 млн рублей на создание промышленной инфраструктуры
10/09/25 11:30
Бизнес Власть
Клуб Директоров: «Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»
10/09/25 11:25
ПроБизнес
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять