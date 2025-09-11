Новосибирские ученые написали учебное пособие по эволюции для школьников

Издательство «Просвещение», которое занимается учебниками для российских школ, выпустило в свет учебное пособие «Жизнь в свете эволюции». Оно рассчитано для учеников 7-9 классов и служит дополнением к используемым учебникам биологии. Его создал авторский коллектив новосибирских ученых и преподавателей под руководством известного ученого, профессора института цитологии и генетики СО РАН Павла Бородина.

С предложением написать такое пособие к ученым обратилось само издательство, поскольку ранее у новосибирской команды был успешный опыт с созданием учебника по генетике.

— Изначально издательство предложило написать занимательную эволюцию. Я сказал, что это не мой жанр и уж точно не жанр «Просвещения». Я сказал, что мы готовы сделать дополнительное пособие к ботанике и зоологии с эпиграфом из Феодосия Добжанского: «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». А наших бедных детишек вот как раз тем, чего не имеет смысла, их заваливают с первого класса. Вне света эволюции вся биологии – это свалка фактов, иногда интересных, но, вообще говоря, друг с другом никак не связанных. Когда же мы понимаем, как это получилось, в каких обстоятельствах это сложилось, мы начинаем-то лучше понимать, как это работает. Такая была идея. И она в итоге была реализована. Мы берем те вещи, которые описаны в учебниках, и попытаемся объяснить с точки зрения эволюции: почему это устроено именно так, как это получилось. Отвечаем на детские вопросы: как растения вышли на сушу, почему павлин красивый, почему у жирафа шея длинная и так далее, — рассказал Infopro54 доктор биологических наук, профессор института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.

В группу авторов вошли 16 ученых и преподавателей. Каждый исследователь писал по теме, на которой специализируется. Такой подход, по мнению руководителя проекта, позволяет сделать материалы максимально информативными и интересными.

— Я бы хотел, чтобы у меня, когда я был школьником, был подобный учебник. Потому что обычно учебники по биологии это такие описательные штуки, где просто описывается группы, или характеристики каких-то процесса. Здесь как раз собрано все это вместе и под соусом очень интересных вопросов, которые занимают не только детей, но, наверное, еще и многих взрослых, — говорит член авторской группы, преподаватель СУНЦ НГУ, ассистент кафедры молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ Андрей Красников.

Одним из редакторов был преподаватель, который работает с детьми на станции юных натуралистов и в физматшколе. Он сделал так, чтобы все написанное было понятно детям.

— Можно излагать научные вещи просто, так, чтобы было понятно детям начальной школы. Поэтому мы старались избегать терминов специфических, использовали понятные детям примеры и темы, которые имеют отношение к их жизни, интересуют их, — говорит член авторской группы, преподаватель СУНЦ НГУ, сотрудники лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН Федор Абрашитов.

Тираж учебного пособия «Жизнь в свете эволюции» быстро был раскуплен. В таких случаях издательство обычно готовит доптираж. Предполагается, что издание будут использовать для работы в классах с углубленным изучение биологии. Но авторы говорят, что, в принципе, пособие учителя смогут использовать и на обычных уроках.

