Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников

  • 24/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Почти половина работодателей планируют развивать программы корпоративного обучения

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по числу вакансий, однако по уровню медианных зарплат остаётся в середине рейтинга. Эксперты hh.ru отмечают структурные изменения на рынке труда и рост ценности прикладных навыков.

Новосибирская область — восьмая по числу вакансий в стране

По итогам 2025 года в Новосибирской области было размещено 227 тысяч вакансий, что позволило региону занять восьмое место в России по объёму спроса на персонал. Средняя предлагаемая зарплата составила 77,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 13%, следует из данных hh.ru.

Для сравнения, в Красноярском крае работодатели разместили 183 тыс. вакансий (13-е место в стране), при этом средний уровень зарплат оказался выше — 81,1 тыс. рублей (+9%). Лидером российского рынка труда традиционно остаётся Москва: 1,8 млн вакансий и средняя зарплата 104 тыс. рублей (+12%).

По медианной зарплате Новосибирск занимает 26-е место среди регионов страны, Красноярск — 20-е.

Конкуренция за рабочие места вернулась в норму

В течение года рынок труда Новосибирской области демонстрировал выравнивание баланса спроса и предложения. Если в начале 2025 года на одну вакансию приходилось 4,5 резюме, то к концу года показатель вырос до 9 резюме на вакансию. В среднем за год он составил 6,4 резюме, что соответствует нормальной рыночной динамике.

Рабочие специальности лидируют по спросу

Наибольшая доля вакансий в 2025 году пришлась на:

  • рабочий персонал — 12% от общего объёма спроса;
  • продажи и обслуживание клиентов — 11%;
  • строительство и недвижимость — 8%.

При этом именно рабочие профессии остаются наиболее дефицитными на рынке.

Самые дефицитные профессии года

По данным hh.ru, в число самых дефицитных специалистов в России по итогам 2025 года вошли:

  • дворники — 1,3 резюме на вакансию;
  • повара и пекари — 2 резюме;
  • врачи — 2,2 резюме;
  • продавцы и кассиры — 2,3 резюме;
  • операторы производственных линий — 2,3 резюме.

Зарплаты растут неравномерно

Наиболее высокие доходы среди востребованных профессий в 2025 году предлагали сварщикам — почти 164 тысяч рублей в среднем.

Одновременно в топ вакансий с самым заметным ростом зарплат вошли курьеры: предложения для них выросли на 27%, до 146 тысяч рублей. Для сравнения, зарплаты машинистов за год практически не изменились, прибавив лишь 1%.

Навыки вместо дипломов: новый капитал рынка труда

Как отмечает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова, ключевым активом на рынке труда становится актуальность и прикладная ценность навыков. В 2025 году 93% работодателей столкнулись с дефицитом компетенций у кандидатов, а более 60% компаний так или иначе фильтруют соискателей по наличию востребованных навыков.

По её словам, образование перестаёт быть разовым этапом и превращается в непрерывный процесс. Почти 60% работодателей считают, что специалисты с навыками работы с ИИ эффективнее справляются с рутинными задачами, а каждый шестой работодатель отмечает более высокое качество их работы.

Корпоративное обучение

Почти половина компаний (48%) планируют развивать корпоративное обучение и программы менторства, чтобы компенсировать дефицит кадров.

— Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими профессиональными знаниями. Одновременно укрепляется ценность прикладных и рабочих профессий, которые демонстрируют устойчивость к изменениям и опережающий рост доходов, — комментирует Мария Игнатова.

Эксперты также отмечают пересмотр отношения к линейному персоналу: в условиях продолжающейся нехватки кадров компании всё чаще делают ставку на удержание сотрудников и повышение стабильности команд.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о трендах на рынке труда региона в 2026 году. 

Фото freepik, автор: freepik 

