Кадровая перестройка власти Новосибирской области в 2025 году

Кадровые перестановки во власти Новосибирской области в 2025 году — это своего рода «тектоническая карта» региона. Прошедший год стал периодом масштабной и многослойной кадровой перестройки в системе государственной власти и управления. Перестановки затронули все уровни — от областного правительства и судебной системы до районных администраций и муниципалитетов.

Региональное правительство

Одной из самых резонансных отставок года стал внезапный уход Льва Решетникова с поста министра экономического развития. Его деятельность, связанная с комплексными концессиями и ГЧП (мосты, поликлиники, школы), чаще других чиновников правительства подвергалась критике в Заксобрании. Однако именно экономический блок в последние годы обеспечивал региону хорошие показатели как на окружном, так и на федеральном уровнях. Поэтому увольнение чиновника стало неожиданным как в органах власти, так и в бизнес-среде.

Спустя короткое время дальнейшая судьба экс-министра прояснилась. На форуме «ИнПарк-2025» было объявлено, что он возглавил компанию «ДорХан Восток Девелопмент», которая будет строить промышленные парки в Сибири и на Дальнем Востоке. Преемницей Решетникова на месте министра экономики региона стала Светлана Шарпф.

Параллельно Евгений Назаров, с марта 2024 года бывший исполняющим обязанности, окончательно утверждён министром энергетики и ЖКХ — отрасли, критически важной для региона в свете постоянных аварий и общественного недовольства.

В это же время сменился руководитель и в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства. 22 мая исполняющим обязанности министра стал Денис Рягузов, ранее занимавший пост заместителя министра в том же ведомстве. Предыдущего главу ведомства Андрея Гончарова оставили под стражей в СИЗО. Он обвиняется в превышении полномочий.

Примечательным в 2025 году было и последовательное перемещение экс-главы регионального министерства строительства Алексея Колмакова. Он занял ключевые посты в объектах, имеющих государственное значение и финансирование: заместителя генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина, а затем куратором строительства СКИФа в Институте катализа СО РАН.

Давление на муниципальный уровень

Процесс смены власти в Линёво в 2025 году, начатый по инициативе местных депутатов и губернатора на основании обвинений в нарушениях, прошёл полный цикл: от судебной отставки предыдущего главы Дмитрия Грушевого до избрания нового руководителя Леонида Фомичёва.

Административная реформа

В 2025 году продолжился процесс масштабного преобразования муниципальных районов Новосибирской области в муниципальные округа. Эта реформа, направленная на упрощение системы управления, делает её одноуровневой, консолидируя полномочия на уровне округа.

Вслед за первыми районами, начавшими преобразование в 2024 году, о готовности перейти в новый статус заявили ещё шесть территорий: Венгеровский, Доволенский, Северный, Сузунский, Убинский и Чановский.

В течение года состоялись перевыборы и выборы глав четырёх муниципальных округов и районов. Так, Сергей Коростелев единолично был избран на новый срок главой Северного муниципального округа, Виктора Губерна – главой Чановского муниципального округа, а Андрея Фишера – главой Венгеровского муниципального округа. Убинский район — Олег Конюк, переизбран на должность главы.

Отдельная волна кадровых перестановок затронула районы, не менявшие свой статус. В них также появились новые руководители: Здвинский район возглавил 35-летний Эдуард Щербаков, сменивший руководившего более 20 лет Михаила Колотова. Главой Мошковского района стал Евгений Бузмаков, который пришёл на смену ушедшему в отставку по истечении срока полномочий Сергею Субботину.

«Большая чистка» в городской администрации

Самый масштабный и бескомпромиссный кадровый процесс года развернулся в городской администрации. Новый мэр Максим Кудрявцев, пришедший в 2024 году на смену коммунисту Анатолию Локтю, продолжил беспрецедентные по размаху действия по замене команды. Общее число уволенных чиновников, работавших при прежнем мэре, составило 45 человек, что фактически стало полным демонтажем прежней системы управления городом.

Увольнения затронули не только высший эшелон (заместителей мэра, руководителей департаментов), но и среднее звено управления.

Ключевые замены в районах

В рамках этой волны продолжились назначения глав районных администраций, напрямую подчиненных мэру. Так, Евгений Герасимов возглавил администрацию Советского района, где до этого был отправлен в отставку Дмитрий Оленников. Его уход за полтора месяца до выборов ряд политологов связывал со слабыми позициями «Единой России» на территории Академгородка.

Другой значимой заменой стало назначение Дмитрия Колпакова главой Октябрьского района. Он сменил на этом посту Фёдора Каравайцева, перешедшего на другую работу. Примечательно, что само назначение Каравайцева было одним из первых в череде перестановок глав районных администраций Новосибирска после прихода нового мэра.

Завершил серию кадровых решений в районах мэр Кудрявцев в конце ноября, назначив Юрия Овчаренко новым главой Ленинского района. Прежний руководитель администрации Александр Гриб погиб в октябре во время охоты​​​​​​​.

Реформа городского хозяйства

Помимо кадровой чистки, мэр Кудрявцев инициировал структурные реформы. Одним из примеров стал раздел департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два отдельных ведомства. Во главе новых департаментов были поставлены не кадровые чиновники, а люди извне системы: общественник из «Народного фронта» Александр Стефанов возглавил дорожный комплекс, а бывший коллега Максима Кудрявцева по «Ростелекому» Павел Ивахненко — транспортный.

На фоне этой реструктуризации директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов был назначен на более высокую должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса — начальника управления дорожного хозяйства.

Освободившуюся после его ухода должность директора «Гормоста» занял Виктор Слепец, который уже был исполняющим обязанности в этой организации в 2024 году.

Судебная система

Важные изменения произошли и в судебной системе Новосибирской области. Указами президента утверждались председатели и их заместители в районных судах. Так, Сергей Полуэктов был назначен председателем Кировского районного суда Новосибирска, а Евгений Дульзон — заместителем председателя Новосибирского районного суда.

Особое внимание экспертов привлёк досрочный уход Натальи Вороновой с поста председателя Центрального суда Новосибирска. Указом президента от 6 октября она возглавила Советский районный суд города. Эта рокировка оставила вакансию в «централке», открыв возможности для новых кадровых манёвров.

Не осталась без изменений и прокуратура. Назначение Олега Желдака прокурором Новосибирска задало новый вектор работе надзорного ведомства в городе. Его предшественник, прокурор Роман Сивак, подал рапорт об отставке по выслуге лет ещё 10 апреля 2025 года.

Силовые структуры

Плановые и внеплановые изменения коснулись и силового блока региона. В отставку ушёл начальник областной Росгвардии Василий Шушаков, что совпало с внутренними проверками после задержания одного из его подчинённых. В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новосибирской области назначен полковник полиции Алексей Соколов.

В свою очередь, полковник Роман Титов покинул пост начальника Новосибирского высшего военного командного училища после визита министра обороны РФ Андрея Белоусова. Среди причин назывались жалобы на кадровую политику и «инциденты в училище».

Парламентские маневры

Первые кадровые изменения в региональном парламенте в 2025 году были связаны с уходом первого вице-спикера Андрея Панфёрова на пост бизнес-омбудсмена. Этот процесс сопровождался ликвидацией самой должности первого зампреда, что усилило позиции спикера Андрея Шимкива.

В сентябре, на установочной сессии вновь избранного регионального парламента восьмого созыва, председатель избирался открытым голосованием. Альтернатив Андрею Шимкиву не было и его кандидатуру поддержали все присутствующие депутаты. Портфели председателей всех комитетов достались представителям партии «Единая России», посты заместителей — членам других политических партий.

На октябрьской сессии прошла очередная «техническая» смена депутатов. Избранные в сентябре Лев Нагорняк («Единая Россия») и Руслан Колник («Справедливая Россия – За правду») отказались от мандатов. Их места перешли к бизнесменам Дмитрию Франчуку и Андрею Паку. Стоит отметить, что в седьмом созыве Андрей Пак также стал депутатом в результате отказа от мандата.

Горсовет

Председатель, его заместители и руководители постоянных комиссий были избраны на первой сессии Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва. Дмитрий Асанцев сохранил пост спикера, который занимает с 2014 года. При этом у него теперь шесть заместителей вместо четырех. Четверо из них — представители фракции «Единая Россия»: Андрей Быковский, Андрей Гудовский, Кирилл Покровский и Николай Тямин. Также вице-спикерами горсовета избраны Павел Горшков (КПРФ) и Екатерина Шалимова («Новые люди»).

Что касается постоянных комиссий, то на посту их председателей продолжили работу четверо депутатов, остальные возглавили новички.