Правительство Новосибирской области: Компенсации за утерянный скот и соцвыплаты предоставлены в полном объеме

В марте 2026 года социальная поддержка была оказана жителям шести населенных пунктов, расположенных в пяти районах Новосибирской области. Помимо компенсаций, предусмотренных для граждан и их семей, были инициированы выплаты, связанные с частичной потерей семейного дохода. Такая социальная помощь выплачивается равными частями на протяжении девяти месяцев, а общая сумма поддержки составит 167 040 рублей на каждого члена семьи.

С целью максимального удобства для населения, сотрудники центров социальной поддержки, ветеринарной службы и министерства региональной политики организовывали выездные приемы непосредственно в пострадавших селах. Этот подход позволил упростить процесс подачи заявлений, обеспечить получение необходимой помощи в сжатые сроки и ускорить рассмотрение обращений. Более того, жители, обратившиеся к специалистам, получили дополнительные консультации по действующим в регионе социальным программам. В рамках этой работы специалисты министерства труда и социального развития помогли двум жителям в восстановлении утерянных паспортов, а также оказали содействие ряду граждан в оперативном открытии банковских счетов, необходимых для получения выплат.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что для многих из скот являлся не просто собственностью, а основным источником дохода и неотъемлемой частью жизни. Именно поэтому была выработана наиболее удобная для граждан система поддержки. Ни одно обращение не останется без внимания. Необходимо не просто формально выполнить процедуры, но и реально помочь людям преодолеть возникшие трудности, заключила министр.

Всего в марте текущего года финансовые компенсации за изъятых животных и социальные выплаты получили 273 из 274 пострадавших семей. Общая сумма выплат составила 107 377 381 рубль. Одно заявление на возмещение стоимости животных было подано без надлежащей доверенности от супруга, которому были указаны банковские реквизиты, а заявление на социальные выплаты в связи с частичной потерей дохода от данной семьи не поступало. После оформления необходимых документов выплаты будут произведены незамедлительно.