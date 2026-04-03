В 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок

К 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

— При этом определена возможность возмещения части затрат по 51 заправочной станции ежегодно до 2030 года, — подчеркнул Яковлев.

Минпромторг России реализует программу по возмещению инвесторам части затрат, возникающих при строительстве и вводе в эксплуатацию быстрых электрозарядных станций, субсидируется приобретение оборудования и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Напомним, ранее масштабные планы по развитию сети на территории России до 2030 года анонсировал «Росатом».

Сеть электрозаправок в регионе активно развивает СГК. В январе 2026 энергетики сообщали, что в этом году компания рассматривает возможность установки 24 новых станций, а в 2027 — ещё 34. К 2027 году разветвлённая сеть придомовых электрозаправок СГК в Новосибирске будет включать 146 станций, уточняли в компании, но не исключали, что планы могут быть скорректированы.

О планах установки электрозарядных устройств на платных парковках рассказывала и мэрия Новосибирска.

В Новосибирской области на данный момент работает 141 электрозарядная станция, из них 25 расположены в районных центрах и городских округах, 116 — в Новосибирске.

В конце 2023 года муниципалитет сообщал, что к 2030 году Новосибирску необходимо около 2000 медленных зарядных станций и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект оценивались на тот момент в 1-1,5 млрд рублей.

На январь 2026 года, по данным СГК, в Новосибирске было зарегистрировано около 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что мировые автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили.