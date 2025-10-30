«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры

В январе-сентябре 2025 года спрос на склады индивидуального хранения (СИХ, self-storage) вырос в России на 9%. Об этом сообщили в компании «Чек Индексе». В ответ на запрос редакции Infopro54 представители сервиса пояснили, что в региональной разбивке данных по динамике нет, но этот тренд характерен для всех территорий.

Алексей Малов, руководитель филиала коммерческой недвижимости агентства «Жилфонд», подтвердил Infopro54, что в Новосибирске есть интерес к self-storage со стороны предпринимателей. По его словам, для этого бизнеса подходят малоликвидные помещения в жилых домах, коммерческих объектах, а также земельные участки, где невозможно строительство, но можно разместить контейнеры для хранения.

— Предприниматели используют аренду self-storage для оптимизации своих бизнес-процессов. Например, это актуально для селлеров, работающих с маркетплейсами, —пояснил Малов.

Кроме того, склады индивидуального хранения интересны собственникам небольших квартир, в том числе тех, где не предусмотрены балконы. Они арендуют self-storage для хранения вещей, которые не помещаются на жилой площади.

Напомним, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, с 2014 года в регионе построены более 165 тысяч квартир с одним или двумя окнами. За последние три года доля классических однокомнатных квартир и студий в общем объеме ввода превышает 65%.

— Сейчас СИХ, скорее, являются конкурентами рынка аренды гаражей, капитальных и некапитальных, которые граждане арендовали с целью хранения вещей. Аренда гаражей менее гибкая, чем предлагаемые СИХ условия — за счет более разнообразной площади, — пояснил собеседник редакции.

Алексей Малов заявляет, что self-storage — это хороший источник для заработка и инвестиций. Например, в аренду сдаются контейнеры площадью от 1,2 кв. м (2 куба), где квадратный метр сегодня стоит от 3 тысяч рублей, до 30 кв. м (75 кубов) с ценой от 15 до 20 тысяч рублей за «квадрат».

— Данный вид бизнеса довольно молодой. Эта ниша вполне интереса и не занята. Я думаю, что в регионах она будет активно развиваться и структурироваться в ближайшие 10 лет. Пока этот бизнес можно назвать стихийным, — подчеркнул он.

В этот же тренд вписывается рост интереса к кладовым, расположенным в подвальных помещениях домов. Причем речь идет как о домах, построенных еще в советское время, где кладовые были частью инфраструктуры, так и новостройках. У некоторых застройщиков такие объекты заложены в проекте и предлагаются вместе с квартирой, как и парковка.

— Спрос на кладовые — это тренд последних лет в крупных городах. Оказалось, кладовки и сараи наших родителей и бабушек — годная тема, так как есть предметы, которые в доме хранить неудобно, а выбросить нельзя или жалко. Плюс автомобилизация выросла, надо где-то хранить резину для колес. Появилось и предложение от застройщиков. Цена примерно соответствует цене за 1 кв. м в парковке, — пояснила сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риелторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

По данным Dataflat.ru, за 2024 год продажи помещений для хранения в целом по стране выросли на 17%. При этом наибольшей популярностью кладовые пользовались в жилье комфорт-класса — на 34,1%. Следом идут бизнес- и премиум-класс, продажи в которых выросли на 25,9% и 35% соответственно.

В Новосибирске средняя площадь кладовых составляет 2-3 кв. м. Средняя цена — 200 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство владельцев гаражей в Новосибирске рискуют их потерять.