Рекламодателям

«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры

  • 30/10/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры
Покупатели разбирают малоликвидную недвижимость

В январе-сентябре 2025 года спрос на склады индивидуального хранения (СИХ, self-storage) вырос в России на 9%. Об этом сообщили в компании «Чек Индексе». В ответ на запрос редакции Infopro54 представители сервиса пояснили, что в региональной разбивке данных по динамике нет, но этот тренд характерен для всех территорий.

Алексей Малов, руководитель филиала коммерческой недвижимости агентства «Жилфонд», подтвердил Infopro54, что в Новосибирске есть интерес к self-storage со стороны предпринимателей. По его словам, для этого бизнеса подходят малоликвидные помещения в жилых домах, коммерческих объектах, а также земельные участки, где невозможно строительство, но можно разместить контейнеры для хранения.

— Предприниматели используют аренду self-storage для оптимизации своих бизнес-процессов. Например, это актуально для селлеров, работающих с маркетплейсами, —пояснил Малов.

Кроме того, склады индивидуального хранения интересны собственникам небольших квартир, в том числе тех, где не предусмотрены балконы. Они арендуют self-storage для хранения вещей, которые не помещаются на жилой площади.

Напомним, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, с 2014 года в регионе построены более 165 тысяч квартир с одним или двумя окнами. За последние три года доля классических однокомнатных квартир и студий в общем объеме ввода превышает 65%.

— Сейчас СИХ, скорее, являются конкурентами рынка аренды гаражей, капитальных и некапитальных, которые граждане арендовали с целью хранения вещей. Аренда гаражей менее гибкая, чем предлагаемые СИХ условия — за счет более разнообразной площади, — пояснил собеседник редакции.

Алексей Малов заявляет, что self-storage — это хороший источник для заработка и инвестиций. Например, в аренду сдаются контейнеры площадью от 1,2 кв. м (2 куба), где квадратный метр сегодня стоит от 3 тысяч рублей, до 30 кв. м (75 кубов) с ценой от 15 до 20 тысяч рублей за «квадрат».

— Данный вид бизнеса довольно молодой. Эта ниша вполне интереса и не занята. Я думаю, что в регионах она будет активно развиваться и структурироваться в ближайшие 10 лет. Пока этот бизнес можно назвать стихийным, — подчеркнул он.

В этот же тренд вписывается рост интереса к кладовым, расположенным в подвальных помещениях домов. Причем речь идет как о домах, построенных еще в советское время, где кладовые были частью инфраструктуры, так и новостройках. У некоторых застройщиков такие объекты заложены в проекте и предлагаются вместе с квартирой, как и парковка.

— Спрос на кладовые — это тренд последних лет в крупных городах. Оказалось, кладовки и сараи наших родителей и бабушек — годная тема, так как есть предметы, которые в доме хранить неудобно, а выбросить нельзя или жалко. Плюс автомобилизация выросла, надо где-то хранить резину для колес. Появилось и предложение от застройщиков. Цена примерно соответствует цене за 1 кв. м в парковке, — пояснила сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риелторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

По данным Dataflat.ru, за 2024 год продажи помещений для хранения в целом по стране выросли на 17%. При этом наибольшей популярностью кладовые пользовались в жилье комфорт-класса — на 34,1%. Следом идут бизнес- и премиум-класс, продажи в которых выросли на 25,9% и 35% соответственно.

В Новосибирске средняя площадь кладовых составляет 2-3 кв. м. Средняя цена — 200 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство владельцев гаражей в Новосибирске рискуют их потерять

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

246

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : склады индивидуального хранения Кладовые self-storage


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры
30/10/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
30/10/25 10:00
Бизнес Общество
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске
30/10/25 9:00
Общество
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Хозяйку скалодрома «Каскад» осудили за гибель жителя Новосибирска
29/10/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме
29/10/25 16:45
Общество
Герои НовоСибири изучили процессы цифровой трансформации НСО
29/10/25 16:35
Власть
Сибиряки сокращают использование наличных, предпочитая удобство и скорость
29/10/25 16:10
Финансы
Автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП
29/10/25 16:00
Право&Порядок Страхование Транспорт
Ресторан новосибирской сети выходит на Сахалин
29/10/25 15:30
Бизнес
Новосибирск Экспоцентр примет «Сибирскую аграрную неделю»
29/10/25 15:25
Агропром
Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент
29/10/25 15:00
Бизнес
Топ-менеджера новосибирского оборонного предприятия подозревают в подкупе
29/10/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Как «Брусника» создает точки притяжения в городских пространствах Новосибирска
29/10/25 14:25
Бизнес Недвижимость
«Бизнесу уже все равно на ставку ЦБ»: новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов
29/10/25 14:00
Бизнес Власть Финансы
Суд ужесточил наказание застройщику ЖК «Новомарусино»
29/10/25 13:30
Бизнес Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять