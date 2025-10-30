Рекламодателям

В Новосибирской области усилят контроль за бездомными животными по закону

  • 30/10/2025, 11:23
Реализацию закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области» поставят под строгий общественный контроль

В регионе внедряются обновленные правила регулирования популяции бездомных животных, нацеленные на защиту безопасности и законных прав граждан  при решении проблем, связанных с бродячими животными, под бдительным наблюдением общественности. Представители ветеринарной службы акцентируют внимание на том, что первоочередное значение в предложенном проекте закона отдается безопасности жизни и здоровью людей.

Вносимые изменения в законодательство предполагают распределение полномочий между органами власти в сфере обращения с животными, установление процедур и требований к отлову безнадзорных животных, организацию пунктов временного содержания и определение сроков их работы, а также возможность введения режима чрезвычайной ситуации по решению регионального правительства при возникновении угрозы безопасности. При подготовке законопроекта учитывался опыт других регионов России, где уже приняты аналогичные законы, а также позиция Конституционного Суда РФ относительно обращения с животными, проявляющими необоснованную агрессию, атакующими людей или страдающими опасными инфекциями.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Макарова, важным моментом является обязательный общественный контроль со стороны зоозащитных НКО за всеми этапами действий, предусмотренных законом. Он подчеркнул, что опасения некоторых представителей общественности относительно бесконтрольного применения закона необоснованны. Мы открыты к сотрудничеству со всеми конструктивными организациями. Предложенный законопроект соответствует требованиям федерального законодательства и позиции Конституционного Суда, а также реальному положению дел в регионе. Он призван создать эффективный механизм защиты безопасности жителей.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с 2022 года отмечается увеличение случаев нападений животных без владельцев на людей, а в январе 2025 года произошла трагедия – нападение стаи бродячих собак на человека, приведшее к его гибели.

Необходимо отметить, что параллельно управлением ветеринарии Новосибирской области разрабатываются и согласовываются новые нормативные акты, включая поправки в законодательство, предусматривающие финансирование муниципальных приютов, определение порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на развитие приютов, а также введение обязательной регистрации и учета собак.

Кроме того, в Государственной Думе РФ рассматривается проект федерального закона № 1026525-8, направленный на создание единой системы учета и маркировки домашних животных, принятие которого найдет свое отражение и в региональном законодательстве.

Реализация этих шагов позволит создать всеобъемлющую, гуманную и безопасную систему взаимодействия с животными, а также повысить эффективность местных программ по обеспечению надлежащего обращения с безнадзорными животными.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

