Большинство владельцев гаражей в Новосибирске рискуют их потерять

За четыре года по «гаражной амнистии» новосибирцы зарегистрировали более 3000 гаражей и свыше 9500 земельных участков. Об этом сообщил Росреестр Новосибирской области. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года, то есть на узаконивание прав на этот вид собственности у жителей региона остается 12 месяцев.

Напомним, в августе 2021 года представители Росреестра сообщали, что на территории региона находится около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности.

— По нашим предварительным подсчетам, в Новосибирске около 450 гаражных кооперативов, более 65 тысяч собственников, — говорил заместитель начальника Департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин.

Он предупреждал, что если в течение 5 лет гражданин не подсуетится в решении вопроса о регистрации объекта недвижимости, если о нем не будет сведений в ЕГРН, налоговой, то, когда действие закона прекратится, у органа МСУ будет полное моральное и юридическое право этот объект снести.

Руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова добавляла, что в Новосибирске много незарегистрированных гаражей в Советском районе. Речь идет об объектах, строительство которых началось в 60-70 годах.

Стоит отметить, что интерес к участкам, занятым гаражами, активно проявляют застройщики. Мэрия периодически публикует информацию о сносе гаражной недвижимости, которая построена самовольно. Такие объекты мешают работе коммунальных служб.

Напомним, гаражная амнистия — это процедура оформления прав собственности граждан на гаражи и земельные участки под ними. Закон распространяется только на капитальные гаражи (имеющие фундамент и неразрывно связанные с землёй), построенные до 30 декабря 2004 года. Речь идет как об индивидуальных гаражах, так и о гаражных боксах, расположенных в гаражных кооперативах.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут граждане, владеющие гаражами, подпадающими под действие «гаражной амнистии», их наследники, а также граждане, которые приобрели гараж по соглашению (при наличии документов, подтверждающих передачу гаража).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках. При этом цены на них перевалили за миллион рублей.