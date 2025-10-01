Рекламодателям

Константин Стародубцев назначен начальником Новосибирской таможни

  • 01/10/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Несколько месяцев он работал в статусе исполняющего обязанности
Несколько месяцев он работал в статусе исполняющего обязанности

Главой Новосибирской таможни стал генерал-майор таможенной службы Константин Стародубцев. Его назначение утвердил руководитель ФТС России Валерий Пикалёв. С июня 2025 года Константин Стародубцев работал в статусе исполняющего обязанности.

Стародубцеву 54 года. Он родился в Кемерово. Карьеру в таможенных органах начал в 1995 году. С 2015 по 2021 год руководил Читинской таможней. Затем возглавил омское подразделение.

Предыдущий руководитель Новосибирской таможни, полковник Сергей Авдеев, вышел на пенсию по достижении пенсионного возраста.

Функционал Новосибирской таможни ориентирован на фактический контроль. В сферу ее контроля входит пункт пропуска через Государственную границу РФ – воздушный пункт пропуска в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина. В Толмачево сотрудники таможни отвечают за фактический контроль в отношении грузов, перемещаемых авиатранспортом, а также таможенный контроль в отношении товаров и денежных средств, которые перевозят авиапассажиры через воздушную границу страны.

В состав таможни также входит мобильная группа, которая работает на границе с Республикой Казахстан. Стоит отметить, что протяженность участка границы с республикой (таможенная граница с Казахстаном упразднена в связи с образованием Таможенного союза) составляет 320 км.

Ранее редакция сообщала о том, что в аэропорту Толмачева задержан мигрант с десятками тысяч долларов. 

Фото предоставлено СТУ, автор- пресс-служба

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
