Константин Стародубцев назначен начальником Новосибирской таможни

Главой Новосибирской таможни стал генерал-майор таможенной службы Константин Стародубцев. Его назначение утвердил руководитель ФТС России Валерий Пикалёв. С июня 2025 года Константин Стародубцев работал в статусе исполняющего обязанности.

Стародубцеву 54 года. Он родился в Кемерово. Карьеру в таможенных органах начал в 1995 году. С 2015 по 2021 год руководил Читинской таможней. Затем возглавил омское подразделение.

Предыдущий руководитель Новосибирской таможни, полковник Сергей Авдеев, вышел на пенсию по достижении пенсионного возраста.

Функционал Новосибирской таможни ориентирован на фактический контроль. В сферу ее контроля входит пункт пропуска через Государственную границу РФ – воздушный пункт пропуска в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина. В Толмачево сотрудники таможни отвечают за фактический контроль в отношении грузов, перемещаемых авиатранспортом, а также таможенный контроль в отношении товаров и денежных средств, которые перевозят авиапассажиры через воздушную границу страны.

В состав таможни также входит мобильная группа, которая работает на границе с Республикой Казахстан. Стоит отметить, что протяженность участка границы с республикой (таможенная граница с Казахстаном упразднена в связи с образованием Таможенного союза) составляет 320 км.

