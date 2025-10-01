Рекламодателям

Частные дома в Новосибирске подешевели

  • 01/10/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
частные дома
Средняя цена объекта составляет почти 6,5 млн рублей

На конец сентября 2025 года средняя стоимость частного дома в Новосибирской области составила 6 499 916 рублей. За последние три месяца (с июля по сентябрь) недвижимость в этом сегменте подешевела на 6,5%. Тем не менее за год цены на частные дома подросли на 5,5%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

В среднем по стране падение цены предложения за квартал составило 3,2% — до 7 291 152 рублей.

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценка, в последние три месяца покупатели не торопились покупать дома, так как предпочитали «растить» сбережения на депозитах под высокий банковский процент.

— Загородный дом, дача чаще всего не единственное жилье, другими словами, не вопрос жизни и смерти, каким бывает квартирный вопрос. Покупку дома легко отложить в условиях, когда банковский депозит приносит высокий доход. Многие потенциальные покупатели так и сделали, — прокомментировал эксперт.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка отмечают, что покупкой домов начали интересоваться новосибирцы, которые берут их по «семейной ипотеке». Эту информацию редакции подтвердила одна из таких покупательниц.

— Мы с мужем накопили определенную сумму и хотели купить дачу. Изучали условия по кредитованию, и сотрудница банка предложила нам взять дом по «семейной ипотеке» под 6% годовых, так как ребенку еще нет 7 лет. В банке нам посчитали, что могут предоставить кредит в размере 6 млн рублей, плюс наши накопления. Думаю, что сейчас это очень приемлемые условия. Ежемесячный платеж составляет около 30 тысяч рублей. На рынке оказалось очень много интересных предложений. В итоге мы нашли дом в одном из коттеджных поселков под Новосибирском и сейчас оформляем договор. Решили не рисковать со строительством, поэтому взяли дом под отделку, — пояснила собеседница редакции.

Напомним, в сентябре 2025 года эксперты отмечали рост рынка краткосрочной аренды недвижимости в Новосибирске. Так, объем предложения посуточных квартир вырос на 21%, а загородных домов — на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон предполагал, что на предложение по аренде давит колоссальное снижение продаж на рынке загородной недвижимости. Между тем, по данным Минстроя, с начала 2025 года в Новосибирской области сданы 1,3 млн кв. м жилья. 60% новостроек приходятся на ИЖС.

Ранее редакция сообщала, что среди жителей Новосибирска растет спрос на дачную жизнь.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

