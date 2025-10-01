Мэр Кудрявцев: на пешеходном мосту через Транссиб ведутся бетонные работы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о важных инфраструктурных объектах, строительство которых ведется на территории города. Они улучшат транспортную доступность и безопасность для жителей.

На границе Дзержинского и Калининского районов продолжается возведение пешеходного моста через ж/д пути, который обеспечит безопасный проход между микрорайонами.

— Завершено погружение свай и активно ведутся бетонные работы по устройству опор в Дзержинском районе, на стороне Калининского — идёт погружение свай и прокладка кабельной траншеи, — сообщил глава города.

Максим Кудрявцев добавил, что на мосту будет оборудован освещением. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Он добавил, что еще на одном объекте — переправе через реку Ельцовка-2 — сегодня ведется подготовка к устройству выравнивающего слоя проезжей части и бетонированию переходных плит.

— Основной каркас уже готов: смонтированы балки, укреплены насыпи. Он будет шире старого, обеспечит двустороннее движение транспорта и комфортные пешеходные зоны. Здесь работы планируем завершить в 2025 году, — рассказал мэр.

Ранее Максим Кудрявцев сообщал, что в городе ведется ремонт на шести путепроводах и мостовых сооружениях. Работы осуществляются с привлечением средств национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четыре объекта будут сданы до конца строительного сезона —мосты через Иню и 2-ю Ельцовку, путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова.

На следующий год переходят два объекта – Димитровский мост и мост через реку Тулу на ул. Петухова.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске завершается ремонт крупнейшего дорожного объекта сезона.