Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

В конкурсе «Сибирь.ПРО» особое внимание уделяется начинающим авторам

Среди всех номинаций отдельное место занимает «ПРОба пера», учреждённая по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Она ориентирована на тех, кто только начинает свой путь в журналистике, – студентов факультетов журналистики высших учебных заведений Сибири, учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования и юных корреспондентов.

Для участия в номинации «ПРОба пера» принимаются как уже опубликованные работы, так и материалы, созданные специально для конкурса. Главное условие – соответствие тематикам всех номинаций.

Информационное агентство ТАСС, которое традиционно выступает партнёром конкурса, подготовило для победителей номинации особую награду – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС в Москве.

Академия новостей ТАСС – это центр дополнительного профессионального образования, созданный на базе ведущего государственного информационного агентства России. Слушатели академии получают уникальную возможность перенять знания и опыт нескольких поколений лучших журналистов ТАСС, изучить передовые технологии в области цифровых медиа, которые агентство успешно использует в своей работе. Программы обучения ориентированы на журналистов, контент-менеджеров, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью.

«Мы уделяем большое внимание обучению молодого поколения будущих журналистов, оказывая поддержку благодаря проекту «НЬЮМ ТАСС». Проект проводит масштабные конкурсы для школьников, после победы в которых, ребята со всей России становятся внештатными сотрудниками ТАСС и создают эксклюзивные материалы для портфолио. А победителям номинации «ПРОба пера» конкурса «Сибирь.ПРО» мы дарим уникальную возможность присоединиться к команде ТАСС, поучаствовать во встречах с кумирами, пройти дистанционное обучение от сотрудников ТАСС, побывать на экскурсии в ведущем информационном агентстве нашей странны», – подчеркнула директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь»), член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Динара Хисматулина.

Приём заявок на XXI конкурс «Сибирь.ПРО» продлится до 31 июля 2026 года. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года. Участвовать могут начинающие журналисты из всех десяти регионов Сибирского федерального округа.

Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнеры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа

Партнеры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога

Информационные партнеры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», Информационно-аналитический портал Infopro54, «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54, сетевое издание IRK.ru

Специальные партнеры проекта – АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Томский государственный университет, Сибирское главное управление Банка России

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Фото предоставлено ИК МАСС

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Читать полностью

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

Читать полностью

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

Читать полностью

Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2026 году направит 19,4 млрд рублей на обновление теплосетей и оборудования. Это на 9% больше, чем годом ранее. Всего энергетики переложат 225 км трубопроводов. Самые большие объёмы работ запланированы в трёх городах: Новосибирске, Барнауле и Красноярске, сообщили в пресс-службе СГК-Новосибирск.

За последние пять лет компания заменила более 1 026 км коммуникаций — это примерно 10% от всех сетей, которые находятся в её эксплуатации. При этом средняя доля обновления достигла 2% в год. Ближайшая задача — поднять этот показатель до 2,5%.

Читать полностью

Игорь Диденко: Не хочу, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами

В редакцию Infopro54 обратился генеральный директор АО «Новосибирский КБК» Игорь Диденко. В открытом письме он подробно излагает свою позицию по уголовному делу о нарушении правил охраны окружающей среды, по которому ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и солидарное взыскание 195 млн рублей.

Диденко считает, что обвинительный вердикт вынесен из-за отказа суда исследовать доказательства стороны защиты, а дополнительное наказание в виде запрета на профильную деятельность расценивает как шаг к рейдерскому захвату предприятия. Публикуем письмо без изменений:

Читать полностью
