Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

Среди всех номинаций отдельное место занимает «ПРОба пера», учреждённая по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Она ориентирована на тех, кто только начинает свой путь в журналистике, – студентов факультетов журналистики высших учебных заведений Сибири, учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования и юных корреспондентов.

Для участия в номинации «ПРОба пера» принимаются как уже опубликованные работы, так и материалы, созданные специально для конкурса. Главное условие – соответствие тематикам всех номинаций.

Информационное агентство ТАСС, которое традиционно выступает партнёром конкурса, подготовило для победителей номинации особую награду – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС в Москве.

Академия новостей ТАСС – это центр дополнительного профессионального образования, созданный на базе ведущего государственного информационного агентства России. Слушатели академии получают уникальную возможность перенять знания и опыт нескольких поколений лучших журналистов ТАСС, изучить передовые технологии в области цифровых медиа, которые агентство успешно использует в своей работе. Программы обучения ориентированы на журналистов, контент-менеджеров, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью.

«Мы уделяем большое внимание обучению молодого поколения будущих журналистов, оказывая поддержку благодаря проекту «НЬЮМ ТАСС». Проект проводит масштабные конкурсы для школьников, после победы в которых, ребята со всей России становятся внештатными сотрудниками ТАСС и создают эксклюзивные материалы для портфолио. А победителям номинации «ПРОба пера» конкурса «Сибирь.ПРО» мы дарим уникальную возможность присоединиться к команде ТАСС, поучаствовать во встречах с кумирами, пройти дистанционное обучение от сотрудников ТАСС, побывать на экскурсии в ведущем информационном агентстве нашей странны», – подчеркнула директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь»), член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Динара Хисматулина.

Приём заявок на XXI конкурс «Сибирь.ПРО» продлится до 31 июля 2026 года. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года. Участвовать могут начинающие журналисты из всех десяти регионов Сибирского федерального округа.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнеры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа

Партнеры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога

Информационные партнеры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», Информационно-аналитический портал Infopro54, «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54, сетевое издание IRK.ru

Специальные партнеры проекта – АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Томский государственный университет, Сибирское главное управление Банка России

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

