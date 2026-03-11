Поиск здесь...
Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Цены могут измениться из-за сбоев в поставках, логистики, вкусов покупателей и появления новых игроков на рынке

Цены на мясо в Новосибирской области из-за карантина вряд ли резко вырастут. Об этом сообщила заведующая кафедрой маркетинга НГУЭУ Любовь Шадрина. По ее словам, на стоимость этой продукции в ближайшее время может оказывать влияние совокупность причин. Например, сезонный фактор спроса. Приближение весенних праздников и начало дачного сезона повышают потребление мясных продуктов, особенно шашлыков, что ведёт к росту цен.

Кроме того, ограничение потребления мяса во время поста также влияет на динамику рынка. Хотя спрос на мясо снижается в этот период, завершение поста приведёт к росту интереса к мясной продукции, что может временно повысить цены.

— Средняя цена на мясную продукцию в Новосибирске, по данным Новосибирскстата, на начало февраля текущего года показывала умеренный уровень инфляции. Так, средняя стоимость говядины составляла около 752 рублей за килограмм, свинины — 427 рублей, баранины — 766 рублей. Эти цифры отражают общую тенденцию к постепенному росту цен, вызванному рядом факторов, включая производственные издержки, транспортные расходы и прочее, — сказала собеседница издания OM1 НОВОСИБИРСК.

Шадрина отметила, что мясные продукты занимают значительное место в минимальном потребительском наборе, составляя почти 15% от общих затрат на питание. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, регулярно рекомендует регионам согласовывать политику ценообразования с производителями для поддержания разумного баланса между спросом и предложением.

Риск дефицита мяса, по мнению эксперта, также невелик из-за разнообразия мясных продуктов. Помимо говядины, свинины и баранины, доступны птица и рыба, которые могут заменить традиционные продукты при необходимости. Широкий ассортимент мясных изделий предотвращает дефицит.

На цены в будущем могут повлиять изменения в поставках, логистике, предпочтениях покупателей и активность новых производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина. Килограмм этого мяса доходит до 1600 рублей за кг. 

Источник фото: Infopro54, автор- Юлия Данилова

Общество

Новосибирская область

рост цен мясо

539
0
0
В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Читать полностью

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Ребёнок со смартфоном в руках вместо игрушки уже с годовалого возраста — ситуация, которая сегодня никого не удивляет. Хорошо это или плохо — рассуждает старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Фоминых:

— Причин, по которой родители прибегают к «помощи» мобильного телефона много. Одни родители скажут, что таким образом они развивают своего ребёнка, другие — это дань современности и не могут ограничить дитя в том, что есть у всех его друзей, третьи — для безопасности, а четвёртые честно признаются, что это возможность посидеть родителю в тишине или спокойно сделать свои дела… Все перечисленные мотивы имеют место быть, но наличие правил и ограничений никто не отменял — ведь это важный инструмент воспитания самоорганизации и чёткого понимания личных границ у ребёнка.

Читать полностью

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Автор: Юлия Данилова

На комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента сегодня, 11 марта, должно было состояться рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в селе Раздольное, комплекс по переработке отходов «Правобережный» (КПО «Правобережный»). Докладчиками должны были выступить министр ЖКХ Евгений Назаров и министр экономического развития Светлана Шарпф.

Председатель комитета Олег Подойма отметил, что вопрос сложный и депутатам нужно время для того, чтобы рассмотреть его подробнее. В итоге срок публичного обсуждения очередной мусорной концессии сдвинули на 17 марта.

Читать полностью

Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Автор: Артем Рязанов

Основатель розничной сети «Мария-Ра» Александр Ракшин и его семья накопили капитал, превышающий 1 миллиарда долларов. Forbes оценил состояние семьи в $1,4 млрд.

По данным издания, Ракшину принадлежит 25% акций компании «Розница», которая управляет сетью «Мария-Ра» через ООО «Розница К-1». Его супруга, дочь и сын также владеют по 25% в этой компании. «Мария-Ра» — самая крупная продуктовая сеть в Сибири, охватывающая более 1300 магазинов в пяти регионах: Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 2024 году выручка «Розницы К-1» превысила 121 миллиарда рублей.

Читать полностью

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Автор: Юлия Данилова

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

Читать полностью

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская государственная областная научная библиотека объявила закупку на капитальный ремонт фасада здания, расположенного на улице Советской, 6. Начальная максимальная цена договора составляет 48,2 миллиона рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией. Проект прошел государственную экспертизу, положительное заключение получено еще в декабре 2020 года. Подрядчик должен завершить ремонт до 30 октября 2027 года.

Читать полностью
