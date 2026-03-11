Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Цены на мясо в Новосибирской области из-за карантина вряд ли резко вырастут. Об этом сообщила заведующая кафедрой маркетинга НГУЭУ Любовь Шадрина. По ее словам, на стоимость этой продукции в ближайшее время может оказывать влияние совокупность причин. Например, сезонный фактор спроса. Приближение весенних праздников и начало дачного сезона повышают потребление мясных продуктов, особенно шашлыков, что ведёт к росту цен.

Кроме того, ограничение потребления мяса во время поста также влияет на динамику рынка. Хотя спрос на мясо снижается в этот период, завершение поста приведёт к росту интереса к мясной продукции, что может временно повысить цены.

— Средняя цена на мясную продукцию в Новосибирске, по данным Новосибирскстата, на начало февраля текущего года показывала умеренный уровень инфляции. Так, средняя стоимость говядины составляла около 752 рублей за килограмм, свинины — 427 рублей, баранины — 766 рублей. Эти цифры отражают общую тенденцию к постепенному росту цен, вызванному рядом факторов, включая производственные издержки, транспортные расходы и прочее, — сказала собеседница издания OM1 НОВОСИБИРСК.

Шадрина отметила, что мясные продукты занимают значительное место в минимальном потребительском наборе, составляя почти 15% от общих затрат на питание. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, регулярно рекомендует регионам согласовывать политику ценообразования с производителями для поддержания разумного баланса между спросом и предложением.

Риск дефицита мяса, по мнению эксперта, также невелик из-за разнообразия мясных продуктов. Помимо говядины, свинины и баранины, доступны птица и рыба, которые могут заменить традиционные продукты при необходимости. Широкий ассортимент мясных изделий предотвращает дефицит.

На цены в будущем могут повлиять изменения в поставках, логистике, предпочтениях покупателей и активность новых производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина. Килограмм этого мяса доходит до 1600 рублей за кг.