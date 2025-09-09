Коуч-эзотерик из Новосибирска отдаст государству 60 млн рублей

По решению Новосибирского областного суда изъятые у коуча-эзотерика в мае 2025 года 60 млн рублей будут взысканы в доход государства. На этом настаивал прокурор области Александр Бучман.

По данным прокуратуры, предприниматель получил эти деньги от практик по духовному росту. В ведомстве отметили, что на счёт предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В итоге банк заблокировал счёт и потребовал документального подтверждения законности поступлений. Предпринимателю это сделать не удалось. В итоге эзотерик попытался вывести деньги со счета через фиктивный договор займа, заключенный с аффилированным лицом. Центральный районный суд Новосибирска признал ничтожным этот договор и признал действия предпринимателя направленными на незаконную легализацию денег. Решение устояло в апелляции.

Ранее редакция сообщала о том, что в России предложили ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг, а также штрафовать в сумме до 1 млн рублей.