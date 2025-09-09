Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой

Дачники в Новосибирске опасаются, что из-за сырой погоды и неправильного хранения урожая могут остаться без картофеля уже к февралю.

Климат в Новосибирске становится всё более непредсказуемым: дождливая осень, ночные заморозки и возвращение оттепели приводят к гниению картофеля уже через месяц после закладки. Это наносит экономический удар по семейному бюджету.

Наталья Иванцова из садового центра «Сияние» в разговоре с корреспондентом Atas.info предупреждила, что оставлять картофель на поле на ночь под ботвой недопустимо, так как ботва является рассадником спор фитофторы. Сразу после копки картофель нужно просушить в тёмном, проветриваемом помещении (гараж, сарай, навес) в течение 10–14 дней. Не на солнце, чтобы не появилась зелень, и не под открытым небом, чтобы не промок.

Эксперт советует:

Дать картофелю затвердеть, чтобы защитить от гнили.

Обработать клубни препаратами (фармайод, фитолавин) и просушить.

Обработать погреб, чтобы предотвратить гниль.

Тем, у кого нет погреба, Наталья Иванцова предложила выкопать яму глубиной метр, выстелить ее геотекстилем, уложить на него овощи и закрыть щитом.

Температура хранения картофеля критична: в Новосибирске, где погреба часто не отапливаются, картофель может замёрзнуть при температуре ниже +2 градусов или прорасти при температуре выше +7. Оптимальный режим — от +2 до +4 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский агроном рассказал о сроках уборки картошки. Главный ориентир — состояние ботвы.