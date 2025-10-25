Рекламодателям

Краевед назвала пять мест в Новосибирске, где видны старые булыжные мостовые

  • 25/10/2025, 17:00
Автор: Мария Гарифуллина
Краевед назвала пять мест в Новосибирске, где видны старые булыжные мостовые
Исторические булыжники появляются, когда в очередной раз сходит асфальт

В Новосибирске ежегодно обнажаются старые булыжные мостовые. Для городских властей и дорожников это факт, скорее всего, неприятный, он указывает на то, что асфальтобетон снова не выдержал. А вот краеведам и любителям пеших экскурсий такие открытия (во всех смыслах этого слова) нравятся. Infopro54 попросил эксперта рассказать, где в этом году видны следы далекого прошлого, в котором городские улицы мостили камнем.

Первые булыжные мостовые, согласно данным историков, появились в Новониколаевске в 1909 году. Улицы мостили камнем до начала 30-х годов прошлого века, и за указанный период вымощены были километры городских дорог. Например, булыжные мостовые были на нынешних улицах Большевистской, Владимировской, Ленина, Спартака, Красном проспекте и других. Переход на новые технологии дорожного строительства привел к тому, что со временем заасфальтировали все мощеные улицы. Но булыжник гораздо долговечней асфальта, и потому его можно увидеть, когда новое покрытие разрушается.

— Участки булыжных мостовых появляются на время. Потом их снова закатывают в асфальт. В этом году они показались как минимум в пяти местах. Во-первых, это диагональный проезд возле университета водного транспорта (СГУВТ). Там периодически открывается довольно большой участок мостовой. На днях там была замечена дорожная техника, возможно, что скоро положат новый асфальт. Второе место — улица Ногина, там рядом с домом №10 видно большой участок, вымощенный камнем. Еще можно заглянуть на Пристанский переулок, там на проезде к дому №5д была видна каменная мостовая. Четвертое место — поворот улицы Советской к Спартаковскому мосту, там мостовая выходит по весне, но ее, как правило, закатывают. И пятое место — Военный городок,  дорога рядом с домом 770/1, — рассказала Infopro54 краевед, экскурсовод Наталья Липатникова.

На фотографии, которая иллюстрирует этот материал, фрагмент булыжной мостовой на улице Ногина, которая до 1924 года называлась Нобелевской. Она относится к той части города, где начиналась история его промышленности. Здесь остается много старых домов, и потому булыжные мостовые выглядят уместно.

Историки и краеведы уже не раз предлагали властям освободить от асфальта большой участок на одной из старых улиц, чтобы вековые булыжники были хорошо видны и вместе с памятниками архитектуры рассказывали историю города. Но эта идея пока поддержки не получила.

Ранее редакция рассказывала, что госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась признавать памятником старый спиртзавод.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

