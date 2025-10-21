В Новосибирске госинспекция отказалась признавать памятником старый спиртзавод

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области опубликовала заключение экспертов по комплексу зданий Ново-Николаевского №7 винокуренного завода В.П. Злоказова. Памятником этот объект решили не признавать. Краеведы считают такое решение неправильным.

Здания старого винокуренного завода находятся на улице Ногина. Этот район известен как Нахаловка (бывшая Обская Слобода). Это место не очень хорошо знают даже коренные новосибирцы. Но когда люди попадают сюда с экскурсией, они открывают для себя очень интересные страницы новосибирской истории.

Одним из самых ценных тут объектов краеведы называют здания, ранее относившиеся к винокуренному заводу – одному из старейших промышленных предприятий города. Винокуренный завод был построен в 1913 году предпринимателем Владимиром Злоказовым, выходцем из известной семьи уральских винокуров и фабрикантов. Земля под строительство в районе улицы Нобелевской (ныне ул. Ногина) была предоставлена городскими властями на льготных условиях. Предприятие практически не успело начать работу по профилю, так как в 1914 году с началом Первой мировой войны был введён сухой закон. В зданиях завода был размещён госпиталь. После революции завод стал работать по первоначальному назначению и производил алкогольную продукцию вплоть до 1970-х годов. До наших дней сохранился производственный корпус завода, контора завода, и жилые дома, построенные для работников заводов. Весь этот комплекс краеведы и предлагали включить в перечень объектов культурного наследия. После проведенных обследований эксперты выдали отрицательное заключение.

— Проведя анализ собранных и изученных документов, можно сделать следующие выводы: уровень сохранности объекта — низкий. Утрачена подлинность материальной структуры, физическое состояние объекта неудовлетворительное. В течение длительного периода основное здание завод В. П. Злоказова, формирующее объект «Комплекс зданий Ново Николаевского № 7 винокуренного завода В. П. Злоказова», подвергалось многочисленным перестройкам. В ходе историко-культурного исследования имя автора и проект завода (ул. Ногина 10/1 корпус 1) установить не удалось; у объекта утрачены функциональные характеристики; в процессе эксплуатации и приспособления под различные нужды сохранившиеся элементы основного здания- завода, являющегося частью объекта «Комплекс зданий Ново-Николаевского № 7 винокуренного завода В. П. Злоказова», имеют многочисленные поздние наслоения, полностью изменившие первоначальный облик. Объект имеет невосполнимые утраты интерьеров и экстерьеров, а также конструктивных и ограждающих элементов;- изменена историческая окружающая среда объекта. Объект не находится в визуальной связи с близлежащими объектами. В настоящий момент историческую среду можно считать утраченной из-за многочисленных перестроек и дополнений объектами более позднего срока возведения, — говорится в заключении НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Заявку на включение исторических заводских зданий в реестр ОКН подавала краевед Наталья Липатникова. Она водит экскурсии, в том числе и по объектам, которые рассказывают промышленную историю Новосибирска.

— Я считаю, что мы в Новосибирске обязаны сохранять вообще все, что у нас осталось дореволюционного, как минимум. Иначе мы историю свою потеряем. В целом объекты промышленной архитектуры в нашем городе не имеют охранного статуса. Только ТЭЦ-1, но в каком оно виде, все знают. И вот завод Злоказова отклонили. Что нам вообще остается смотреть, что нам остается показывать, как нам логику развития города вообще рассказывать? Речь даже не о туристах, хотя и о них тоже. Местным жителям, как рассказывать, откуда вообще город появился? У людей пренебрежительное мнение о городе, потому что они просто вообще не понимают, не знаю истории. Вот как раз эти все слои теряем, уничтожаем. Возможно, в отрыве от истории что-то может быть и не очень ценно, а вот когда архитектура плюс история, это очень ценно. Нам это терять вообще нельзя, — рассказала Infopro54 краевед, экскурсовод Наталья Липатникова.

Добавим, что отрицательное заключение дано по комплексу зданий. Один объект — здание по адресу ул. Ногина, 10/1 рекомендован к включению в перечень ОКН. В нем эксперты увидели признаки культурного наследия.

