Журналист Infopro54 Ольга Кирсанова победила в конкурсе «Медиа против террора»

В Новосибирске подвели итоги одиннадцатого конкурса социально-значимых материалов, посвященных профилактике и борьбе с терроризмом, «Медиа против террора».

Журналист Infopro54 Ольга Кирсанова стала победителем в номинации «Лучший материал в сети Интернет» за публикацию «Я — враг народа».

Дипломы победителям вручили первый заместитель губернатора Юрий Петухов и заместитель начальника УФСБ России по Новосибирской области Станислав Лукашов.

— Сегодня терроризм как социально-политическое явление является серьезным вызовом всему человечеству. Для успешного противостояния этой угрозе необходимо первоочередное внимание уделять работе с молодежной аудиторией. Особую роль в этом играют медиа как важнейший канал социальной коммуникации, — отметил Юрий Петухов Стоит отметить, что в этом году конкурс изменил название со «СМИ против террора» на «Медиа против террора», чтобы заявки на участие могли подавать не только сотрудники средств массовой информации, но и блогеры, проживающие на территории региона и создающие собственный контент.