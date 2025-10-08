Красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске

Свадьба, это одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Поэтому многие очень серьезно подходят к планированию даты этого события. Одни стараются, чтобы свадьба состоялась в памятные дни, другие выбирают красивые даты с повторяющимися цифрами.
В новосибирские ЗАГСы Новосибирской области на 6 октября поступило более 300 заявлений от желающих заключить брак в красивые даты октября 2025 года: 198 заявлений на дату 10 октября 2025 года и 107 заявлений на дату 25 октября 2025 года, сообщили Om1 Новосибирск в региональном управлении по делам ЗАГС.
В ведомстве добавили, что количество поданных заявлений не превышает установленные графики отделов ЗАГС Новосибирской области.
Напомним, в июле текущего года Совет Федерации одобрил законопроект, который закрепляет понятие «студенческая семья». Изменения внесены в закон «О молодёжной политике в РФ». Согласно документу, студенческой семьей будут признавать союз граждан в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке или являющихся единственными родителями (усыновителями), учащихся на очной или очно-заочной форме в вузах или учреждениях среднего профессионального образования. Уточняется, что в категорию молодые муж и жена будут попадать независимо от наличия детей.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске растёт спрос на организаторов свадеб.
