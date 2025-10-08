Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей

Заседание Октябрьского районного суда, на котором рассматривалось дело министра промышленности Новосибирской области Андрей Гончарова, а также предпринимателей Дмитрия Смирнова и Дмитрия Каледы, прошло в закрытом для прессы формате. На оглашение решения СМИ также не допустили.

На заседание был вынесен вопрос о продлении срока содержания под стражей.

Решение суда прокомментировал один из адвокатов — Антон Акашкин. Он сообщил, что все фигуранты оставлены под стражей до 22 декабря. Юрист заявил, что аргументов, обосновывающих это решение, он не услышал.

— Аргументы никакие не звучали. (Сказали) читайте, все в материалах, которые представлены. Я прочитал материалы, там ничего нет. Повторные вопросы, чтобы увидеть и услышать доказательства, необходимые для продления срока содержания под стражей, суд снимал. Суд не учел позицию защиты, — отметил в комментарии журналистам адвокат.

Представители защиты настаивают, что предприниматели без доказательств удерживаются в СИЗО по подозрению в мошенничестве при поставках оборудования на СВО по госконтракту.

— За 4 месяца следователи не провели необходимые следственные действия. На просьбы изменить меру пресечения, аргумент: «следствие так считает», иного обоснования ограничения свободы нет, — говорится в письме, поступившем в редакцию.

Напомним, в мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Также в мае Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн.