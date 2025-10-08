Рекламодателям

Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей

  • 08/10/2025, 18:45
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей
Суд также отказался изменить меру пресечения коммерсантам

Заседание Октябрьского районного суда, на котором рассматривалось дело министра промышленности Новосибирской области Андрей Гончарова, а также предпринимателей Дмитрия Смирнова и Дмитрия Каледы, прошло в закрытом для прессы формате. На оглашение решения СМИ также не допустили.

На заседание был вынесен вопрос о продлении срока содержания под стражей.

Решение суда прокомментировал один из адвокатов — Антон Акашкин. Он сообщил, что все фигуранты оставлены под стражей до 22 декабря. Юрист заявил, что аргументов, обосновывающих это решение, он не услышал.

— Аргументы никакие не звучали. (Сказали) читайте, все в материалах, которые представлены. Я прочитал материалы, там ничего нет. Повторные вопросы, чтобы увидеть и услышать доказательства, необходимые для продления срока содержания под стражей, суд снимал. Суд не учел позицию защиты, — отметил в комментарии журналистам адвокат.

Представители защиты настаивают, что предприниматели без доказательств удерживаются в СИЗО по подозрению в мошенничестве при поставках оборудования на СВО по госконтракту.

— За 4 месяца следователи не провели необходимые следственные действия. На просьбы изменить меру пресечения, аргумент: «следствие так считает», иного обоснования ограничения свободы нет, — говорится в письме, поступившем в редакцию.

Напомним, в мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Также в мае Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн. 

Фото Infopro54, автор: Артем Рязанов.

922

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура поставки на СВО Андрей Гончаров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Артисты Новосибирска написали стихи ко дню рождения Путина
8/10/25 19:30
Общество
Новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры
8/10/25 19:00
Город Культура
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей
8/10/25 18:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске
8/10/25 18:30
Общество
В Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию
8/10/25 18:15
Бизнес Власть
Безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС
8/10/25 18:00
Власть Медицина Общество
В Новосибирске закупили оборудование для уроков труда и ОБЗР на 88 млн рублей
8/10/25 17:30
Бизнес Власть Образование
Мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны
8/10/25 17:00
Бизнес Власть
В Новосибирске после вспышки коклюша выросло число положительных тестов на антитела
8/10/25 16:05
Общество
Крупные банки России запустят оплату через iPhone во всех терминалах страны
8/10/25 15:38
Финансы
В Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры
8/10/25 15:00
Общество
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с поставками топлива в город
8/10/25 14:30
Общество
«Герои НовоСибири» изучили основы научно-технологической политики
8/10/25 14:20
Власть
Тариф на электроэнергию в Новосибирской области вырастет на 11%
8/10/25 14:00
Власть Общество
В Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов
8/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином
8/10/25 12:00
Общество
Василий Зуев: Страховщики сливают автоюристам информацию о ДТП по аналогии с черными агентами
8/10/25 11:00
Бизнес Страхование
В Новосибирске обсудили связь адвокатской монополии и цен на юридические услуги
8/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Пенсионеры в Новосибирске включились в мошеннические схемы с квартирами
8/10/25 9:00
Недвижимость Общество Право&Порядок
Оптимальный платеж по ипотеке в Новосибирске составляет почти 68 тысяч рублей
7/10/25 19:00
Недвижимость Общество
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять