«Красный день календаря»: митинг в день Октябрьской революции прошел в Новосибирске

Каждый год 7 ноября, в очередную годовщину Октябрьской революции, в Новосибирске проходят специальные мероприятия, приуроченные к этой некогда торжественной дате. Это давняя традиция местных коммунистов, собирающая из года в год относительно небольшую, но стабильную аудиторию, причём среди участников можно увидеть не только людей старшего поколения, но и молодёжь. Похожие мероприятия с разным масштабом и размахом в этот же день проходят почти во всех российских городах.

«День 7 ноября — красный день календаря» — всем гражданам Советского Союза этот стишок был знаком с самых юных лет. Наряду с Днём Победы это был самый главный праздник в СССР, отсылающий к событиям 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда партия большевиков во главе с Владимиром Лениным свергла Временное правительство Александра Керенского и захватила власть в стране. Сначала эта дата официально именовалась Днём Пролетарской Революции, а затем, с 1927 года, Днём Великой Октябрьской Социалистической революции и отмечалась торжественно: военными парадами, демонстрациями и речами вождей коммунистической партии, причём выходными являлись целых два дня — 7 и 8 ноября.

Интересно, кстати, что в 1945 году в этот день военный парад не проводился, так как в этом же году, 24 июня, состоялся легендарный Парад Победы. В последующие годы существования СССР парад был обязательной частью праздничной программы, а в довоенной истории самым знаковым, бесспорно, стал парад 1941 года, когда марширующие полки прямо с Красной площади уходили на фронт — немецко-фашистские войска тогда стояли у самых рубежей столицы.

После распада СССР, уже в новой России, ситуация начала меняться. Первым делом статус выходного дня потеряло 8 ноября. Сам же день Великого Октября оставался выходным до 2004 года, но при этом несколько раз менял официальное название. Так, в 1995 году указом президента России Бориса Ельцина 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов, а уже в следующем, 1996 году, новым указом этот день стал Днём согласия и примирения, а 1997 год — год 80-летия революции — этим же указом был провозглашён Годом согласия и примирения. А уже в 2004 году указом Владимира Путина 7 ноября стало называться Днём воинской славы России — в честь того самого парада на Красной площади 7 ноября 1941 года — и при этом утратило статус выходного дня. Правда, россияне без привычных ноябрьских праздников не остались, просто 7 ноября «переехало» на 4 ноября — День народного единства, приуроченный к событиям Смутного времени начала XVII века.

В целом, говоря о 7 ноября, нужно понимать, что советская эпоха составила большую часть истории России XX века и значительную часть жизни немалого числа нынешнего населения страны. Она оставила нам богатое материальное и духовное наследие, до сих пор, спустя 30 с лишним лет после развала Союза, в значительной степени определяющего наш менталитет, образ жизни и, можно сказать, даже культурный код. И дело даже не в самой по себе Октябрьской революции, героика и пафос которой уже в брежневские годы воспринимались как нечто искусственное и напускное, а в общих ценностях и идеалах, которые ассоциируются с советской властью — социальная справедливость, защита прав трудящихся, общественное благо, стабильные зарплаты и пенсии, дружба народов, бесплатные образование и медицина, лучшие в мире спорт и наука и т.д. Кроме того, у многих наших соотечественников советский период связан с такими знаковыми событиями, как освоение космоса и победа в Великой Отечественной войне. По всем соцопросам принципы социальной защиты и справедливости, олицетворяющие концепт социального государства, продолжают оставаться самыми популярными и востребованными у большей части россиян, что, в принципе, неудивительно — левые идеи в нашей стране всегда находили отклик в широких народных массах.

И сегодня, спустя три десятилетия существования постсоветской России, в стране остаётся огромное число напоминаний о периоде СССР, начиная с тела Ленина в Мавзолее и памятников Ильичу, которые расположены на центральных (а иногда и не только) площадях почти всех отечественных городов, да и топонимика самих этих площадей и улиц зачастую не отличается оригинальностью и прозрачно отсылает к советскому прошлому. Как сказал однажды великий русский историк Василий Ключевский, «в нашем настоящем всё ещё слишком много прошедшего». В том числе и в виде митингов, подобных тем, что каждый год 7 ноября проходят на улицах наших городов, и на которых из года в год звучат одни и те же речи.

История — это наука о прошлом. Безусловно, сама дата 7 ноября и все связанные с ней события, будучи неотъемлемой частью нашего прошлого, не могут и не должны подвергаться забвению. Другое дело, как к ним относиться с позиций сегодняшнего дня, и вообще всего того, что произошло в стране и мире после 1991 года. Но этот вопрос каждый для себя решает сам., что мне представляется наиболее правильным и логичным.

