В Новосибирске рассказали историю здания пересыльной тюрьмы НКВД

30 октября в России будут отмечать День памяти жертв политических репрессий. В преддверии этой даты Infopro54 публикует материал, посвященный Новосибирской пересыльной тюрьме №1, здание которой было снесено в 2012 году. Историки говорят, что его судьба во многом символична и показывает отношение города к теме репрессий.

Новосибирская пересыльная тюрьма №1 была построена в конце 20-х годов прошлого века. В документах встречаются разные даты начала ее работы: 1929 год и 1930 год. Она располагалась на пересечении улицы Нарымской и улицы 1905 года. Новосибирская «пересылка» считалась одной из основных тюрем системы ГУЛАГа в Западной Сибири.

— Это одно из значимых мест истории нашего огромного города. Она в течение четверти века была одной из основных пересыльных тюрем. Через нее прошли миллионы людей. Это те, кого отправляли в лагеря на Дальний Восток, на Колыму, и те, кого в полуживом состоянии отправляли обратно — в сибирские сельскохозяйственные лагерные отделения. Известно, что в самые мрачные годы заключенных в этой тюрьме было так много, что в камерах они могли только стоять. Многие известные люди вплоть до Солженицына оставили воспоминания об этой тюрьме огромной и, так скажем, напряженно работавшей. Всегда были разговоры о том, что в этой тюрьме люди погибали. Строительные работы, раскопки после уничтожения здания это подтвердили: тела просто зарывали в тюремном дворе. То есть были те, кто остался в новосибирской пересылке навсегда, — рассказал Infopro54 кандидат исторических наук Алексей Тепляков.

Новосибирская пересыльная тюрьма была закрыта в 50-е годы. После этого в здании на улице Нарымской в течение полувека располагался психоневрологический диспансер. В 2008 году это медицинское учреждение прекратило свое существование. Несколько лет здание стояло заброшенным. В начале 2012 года стало известно, что его собираются сносить, а на его месте строить высотку. Абсолютное большинство фотографий, которые есть в интернете, относятся как раз к этому периоду — 2008-2012 годы. Фотографий, сделанных в советское время, особенно во времена тюремной истории здания, в открытых источниках не найти.

В личном архиве журналиста Infopro54 есть видеосъемка, которая проводилась тоже в 2012 году. На кадрах запечатлено здание «пересылки» перед началом демонтажа. Внутри тогда было больше напоминаний о больничном, чем о тюремном прошлом здания. Но в подвальной части можно было увидеть помещения, которые сильно походили на камеры. И в целом, если человек знал историю данного места, то он мог представить себе эти «Сибирские кресты».

Новому собственнику участка и властям не нравилось повышенное внимание прессы к сносу здания, призывы сохранить объект для истории и разговоры о том, что там могут быть страшные находки. Но человеческие останки все-таки были найдены. В 2013 году при завершении сноса на месте работ обнаружили останки шестерых человек. Когда рыли котлован, нашли еще больше черепов и костей. В общей сложности были подняты останки 32-х человек. Они были переданы правозащитникам, которые занимались темой политических репрессий. Ученые провели исследования и установили, что останки принадлежат людям, погибшим не позднее 1955 года. Потом начались долгие споры о том, где и как их хоронить.

Общественники считали, что стоит поместить прах в существующий памятник жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. Муниципалитет сначала вроде бы согласился, а потом назвал это неподходящим вариантом. В итоге решение нашлось только через семь лет, оно было осуществлено в рамках программы «Белый тополь». Останки кремировали и 30 октября 2020 года перезахоронили на территории крематория «Закаменский».

На месте захоронения установили гранитную плиту. Архитекторы придали ей вид полуразрушенного здания пересыльной тюрьмы. Сносили ее долго, и потому многие жители города запомнили эти куски стен на фоне неба. На мемориале есть надпись: «Здесь погребен прах заключенных, найденных при варварском сносе Новосибирской следственно-пересыльной тюрьмы в 2013 году. Вечная память жертвам террора, погибшим в новосибирских тюрьмах и лагерях». Авторы таким образом увековечили и память о людях, чьи имена уже никто никогда не узнает, и историю сноса самой пересылки.

— Безусловно, такое место достойно мемориализации. Хотя бы памятную доску там стоило разместить, раз уж решили снести здание. Надо сохранять память. И надо сказать, что даже в сегодняшней обстановке во многих городах подобные учреждения становятся музеями, мемориалами, а рядом с обнаруженными захоронениями ставят храмы, часовни. То есть это можно и нужно делать. Конечно, многое зависит от потенциала общественности и отклика властей на мнение общественности. В каждом регионе он очень разный, — говорит Алексей Тепляков.

Сейчас на пересечении улицы Нарымской и улицы 1905 года стоит многоэтажный жилой дом. Мемориальных табличек ни на нем, ни рядом с ним нет и, скорее всего, никогда не будет. Этот дом попадает почти на все фотографии памятника жертвам политических в Нарымском сквере.

Именно это место было выбрано для памятника раз из-за Новосибирской пересыльной тюрьмы №1. Когда мемориал открывали в 2003 году, никто не предполагал, что через десять лет многое изменится до неузнаваемости.

Ранее редакции рассказывала, что стало со старыми городскими кладбищами.