В Новосибирске в декабре откроются новогодние базары

Власти Новосибирска создали официальные точки для продажи новогодних елок. Муниципалитет заключил 33 договора с предпринимателями. Всего в городе подготовили более 100 мест для продажи новогодней атрибутики. Часть из них разместят на частных территориях.

Мэр напомнил, что в предновогодний период в городе будут регулярно проверять нелегальные уличные торговые точки. Нарушителей ждет административная ответственность и конфискация товара.

Ёлки можно будет купить в разных районах города.

В Октябрьском районе их будут продавать на улицах Бориса Богаткова, Большевистской, Никитина, Выборной, Высоцкого и на Гусинобродском шоссе.

В Ленинском районе — на Колхидской, Блюхера, Пархоменко, в микрорайоне Горский, а также на улицах Связистов и Титова.

В Кировском районе ёлки будут ждать покупателей на улицах Громова, Зорге и Комсомольской.

В Советском районе — на Ветлужской, в микрорайоне «ОбьГЭС».

Точки продаж также откроют в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном, Первомайском, Калининском и Дзержинском районах.

Напомним, в 2024 году мэрия сдавала в аренду 35 площадок, где горожане могли купить главное украшение Нового года, 2023 году — 30.

При этом по данным сервиса Яндекс Карты, в декабре 2024 в городе работало 260 елочных базаров. Информацию о них сервису присылали активные пользователи. Стоимость новогодних деревьев в городе доходила до 18 тысяч рублей. Средняя цена за праздничное дерево в городе составляла 1200–1500 рублей за метр.

