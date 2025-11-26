В Новосибирске в декабре откроются новогодние базары

Власти Новосибирска создали официальные точки для продажи новогодних елок. Муниципалитет заключил 33 договора с предпринимателями. Всего в городе подготовили более 100 мест для продажи новогодней атрибутики. Часть из них разместят на частных территориях.
Мэр напомнил, что в предновогодний период в городе будут регулярно проверять нелегальные уличные торговые точки. Нарушителей ждет административная ответственность и конфискация товара.
Ёлки можно будет купить в разных районах города.
Напомним, в 2024 году мэрия сдавала в аренду 35 площадок, где горожане могли купить главное украшение Нового года, 2023 году — 30.
При этом по данным сервиса Яндекс Карты, в декабре 2024 в городе работало 260 елочных базаров. Информацию о них сервису присылали активные пользователи. Стоимость новогодних деревьев в городе доходила до 18 тысяч рублей. Средняя цена за праздничное дерево в городе составляла 1200–1500 рублей за метр.
Ранее редакция сообщала о том, что тысячи новосибирцев будут встречать Новый год в дороге.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru