На новосибирских дорогах появятся новые знаки

С 1 января 2026 года во всех российских регионах, в том числе в Новосибирской области, вступит в силу ГОСТ, который введет новые дорожные знаки и изменит размеры парковочных мест.

— Стандарт определяет виды, изображения и размеры знаков для дорог и улиц. Их назначение — информировать участников движения о правилах и режимах движения, — пояснили Горсайту в мэрии.

Например, начнет действовать знак, который порекомендует снизить скорость при проезде лежачего полицейского и поберечь подвеску автомобиля.

Кроме горизонтальной таблички «Стоп-линия», появится еще и вертикальная.

Большое внимание уделено безопасности пешеходов с ограничениями слуха. К уже существующему знаку «Слепые пешеходы» добавится табличка «Глухие пешеходы». Она предупредит водителей о присутствии таких участников движения. Его разместят рядом с больницами, социальными центрами или специализированными школами.

Также вводится объединенный знак «Парковка». Он будет сочетать в себе информацию о месте для разрешённой парковки и дополнительных условиях для неё (тип транспортного средства, способ постановки на стоянку и т.д.).

