На новосибирских дорогах появятся новые знаки

С 1 января 2026 года во всех российских регионах, в том числе в Новосибирской области, вступит в силу ГОСТ, который введет новые дорожные знаки и изменит размеры парковочных мест.
— Стандарт определяет виды, изображения и размеры знаков для дорог и улиц. Их назначение — информировать участников движения о правилах и режимах движения, — пояснили Горсайту в мэрии.
Например, начнет действовать знак, который порекомендует снизить скорость при проезде лежачего полицейского и поберечь подвеску автомобиля.
Кроме горизонтальной таблички «Стоп-линия», появится еще и вертикальная.
Большое внимание уделено безопасности пешеходов с ограничениями слуха. К уже существующему знаку «Слепые пешеходы» добавится табличка «Глухие пешеходы». Она предупредит водителей о присутствии таких участников движения. Его разместят рядом с больницами, социальными центрами или специализированными школами.
Также вводится объединенный знак «Парковка». Он будет сочетать в себе информацию о месте для разрешённой парковки и дополнительных условиях для неё (тип транспортного средства, способ постановки на стоянку и т.д.).
Ранее редакция сообщала, что дорожные камеры начнут фиксировать новый вид нарушений в России.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru