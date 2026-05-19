Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

В Новосибирской области сменился руководитель банка ВТБ. Новым управляющим стал Андрей Беднарский. Он будет отвечать за укрепление связей с крупными предприятиями, повышение эффективности работы отделений и улучшение качества обслуживания клиентов.

В банке уточнили, что прежний управляющий Сергей Никулин покинул организацию для дальнейшей работы вне структуры группы ВТБ. Руководство банка выразило признательность за достигнутые им ключевые показатели в Новосибирской области.

— Новосибирская область традиционно остаётся одним из локомотивов экономики Сибирского федерального округа. Высокий индекс инвестиционной привлекательности и статус крупного транспортно-логистического хаба создают условия для развития бизнеса и позволяют банку реализовывать свои стратегические планы, — прокомментировал новое назначение член правления ВТБ Руслан Еременко.

По словам Андрея Беднарского, перед командой стоят новые задачи. Банк продолжит поддерживать предприятия и жителей в сферах строительства, торговли, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики. Также в планах — увеличить долю ВТБ на рынке кредитования и привлечения средств.

Новый управляющий работает в банковской сфере больше 20 лет. Он окончил Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске по специальности «финансы и кредит». Ранее Андрей Беднарский занимал руководящие должности в отделениях Сбербанка на Дальнем Востоке и в Сибири.

