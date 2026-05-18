Yandex Zen RuTube
В логистике и ритейле Новосибирска вырос спрос на временные кадры

Автор: Юлия Данилова

Формат посменной подработки становится осознанной стратегией для бизнеса и соискателей

В апреле Новосибирской области вырос спрос на перевозчиков, работающих со сложными и негабаритными грузами. Интерес к перевозке негабаритных грузов внутри города поднялся на 51%, на перевозку стандартных грузов — на 27%, на доставку грузов на маркетплейсы — на 5%. В междугороднем сообщении спрос на транспортировку негабаритных грузов вырос на 18%, на перевозку стандартных грузов — на 17%.

— Структура спроса в категории грузоперевозок перераспределяется в пользу более сложных или специализированных задач. Заказчики ищут исполнителей с подготовленной техникой и опытом, способных работать с такими задачами. Этот тренд прослеживается и в пределах одного населенного пункта, и на дальние расстояния, — говорит Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Кроме того, в регионе кратно выросло число вакансий для персонала, который эти грузы принимает и обрабатывает. В сфере розничной и оптовой торговли по итогам апреля открылось в полтора раза больше (+44%) позиций, чем в апреле прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение по вакансиям составило порядка 4 362 рубля за смену.

В регионе также заметно увеличился спрос на грузчиков (в 1,5 раза). В среднем эти исполнители могли рассчитывать на 5 126 рубля за смену. Увеличился спрос и на комплектовщиков (+68%, 4 145 руб/смена).

В апреле число откликов на позиции с частичной занятостью и посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество откликов на позиции кладовщика выросло на 62%, а продавца-кассира — на 32%.

— Формат посменной подработки становится осознанной стратегией: компании получают возможность гибко управлять ресурсами команды в пиковые периоды, а исполнители — возможность подрабатывать в удобное время и быстро получать оплату. Сфера розничной и оптовой торговли представлена магазинами и складами практически повсеместно, поэтому подобрать подходящую смену можно буквально рядом с домом, местом основной занятости или учебы, — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Ранее редакция сообщала о том, что все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

За медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев
«Хейтерские видео» против учителей: в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

«Хейтерские видео» против учителей: в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

Автор: Юлия Данилова

В российских школах все чаще обсуждают тревожный феномен: подростки снимают и распространяют в соцсетях оскорбительные ролики об учителях. Формат может выглядеть как мем: лица педагогов мелькают под музыку со словами «Дастин, Лукас, Уилл, Майк, Ми…», после чего звучит унизительная фраза, а затем — вставка с нецензурными криками.

Для школьников это может казаться «шуткой» или способом выплеснуть недовольство. Но на деле речь идет о публичной агрессии, которая наносит вред конкретному человеку, разрушает доверие в школе и может иметь правовые последствия.

За медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев

Автор: Юлия Данилова

Объем рынка платных медицинских услуг (включая экспорт медицинских услуг), оказанных в Новосибирской области в 2025 году, увеличился на 21,3% за год и составил 49,6 млрд рублей (в 2024 — 40,9 млрд рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на Новосибирскстат. За первый квартал 2026 года — 13,7 млрд (+7,6%).

Напомним, в 2021 году объем этого рынка в регионе составлял 24,1 млрд рублей.

Мошенники атакуют домовые чаты новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске злоумышленники нашли новый способ обмана горожан — они массово проникают в домовые чаты в мессенджерах. Схема срабатывает после того, как человек присоединяется к беседе соседей. Для этого преступники выдают себя за новых жильцов или используют QR-код, который размещают на двери подъезда.

Попав в чат, фальшивые соседи представляются сотрудниками управляющей компании или старшим по дому. Затем они запускают ложные сборы средств на общедомовые нужды, скидывают фишинговые ссылки, предлагая переходить по ним. Их цель — выманить личные данные, номера банковских карт и пароли.

В Новосибирске люди снова стали носить маски, одна из причин — хантавирус

Автор: Мария Гарифуллина

В мае 2026 года на улицах Новосибирска стало заметно больше людей в защитных медицинских масках. Чаще всего их можно встретить в общественном транспорте — в метро, автобусах и трамваях, а также в других местах скопления людей. После окончания пандемии COVID-19 небольшая часть горожан продолжала использовать маски в периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако массового возвращения к этой практике не наблюдалось. Этой весной ситуация изменилась: в масках ходят люди разного возраста, и тренд становится все более заметным.

Журналист Infopro54 поговорил с работниками двух новосибирских аптек. Они подтвердили, что фиксируют небольшой рост спроса на медицинские маски.

Нелегальные мигранты-овощеводы работали в тепличном комплексе под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

В Искитимском районе Новосибирской области сотрудники полиции с применением технических средств визуального контроля и силовой поддержке специальных подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии проверили одно из местных тепличных хозяйств.

В результате рейда выявлены 19 иностранцев, которые работали овощеводами без официального разрешения. При этом девять человек из этой группы находились на территории России незаконно.

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Автор: Юлия Данилова

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

