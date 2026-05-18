В логистике и ритейле Новосибирска вырос спрос на временные кадры

В апреле Новосибирской области вырос спрос на перевозчиков, работающих со сложными и негабаритными грузами. Интерес к перевозке негабаритных грузов внутри города поднялся на 51%, на перевозку стандартных грузов — на 27%, на доставку грузов на маркетплейсы — на 5%. В междугороднем сообщении спрос на транспортировку негабаритных грузов вырос на 18%, на перевозку стандартных грузов — на 17%.

— Структура спроса в категории грузоперевозок перераспределяется в пользу более сложных или специализированных задач. Заказчики ищут исполнителей с подготовленной техникой и опытом, способных работать с такими задачами. Этот тренд прослеживается и в пределах одного населенного пункта, и на дальние расстояния, — говорит Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

Кроме того, в регионе кратно выросло число вакансий для персонала, который эти грузы принимает и обрабатывает. В сфере розничной и оптовой торговли по итогам апреля открылось в полтора раза больше (+44%) позиций, чем в апреле прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение по вакансиям составило порядка 4 362 рубля за смену.

В регионе также заметно увеличился спрос на грузчиков (в 1,5 раза). В среднем эти исполнители могли рассчитывать на 5 126 рубля за смену. Увеличился спрос и на комплектовщиков (+68%, 4 145 руб/смена).

В апреле число откликов на позиции с частичной занятостью и посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество откликов на позиции кладовщика выросло на 62%, а продавца-кассира — на 32%.

— Формат посменной подработки становится осознанной стратегией: компании получают возможность гибко управлять ресурсами команды в пиковые периоды, а исполнители — возможность подрабатывать в удобное время и быстро получать оплату. Сфера розничной и оптовой торговли представлена магазинами и складами практически повсеместно, поэтому подобрать подходящую смену можно буквально рядом с домом, местом основной занятости или учебы, — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

