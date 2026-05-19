Педиатры Новосибирска предлагают ввести штрафы за необоснованный вызов врача на дом

Системные точки напряжения, которые сегодня разрывают первичное звено педиатрии, выявил директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев, проведя в 2026 году опрос более 50 специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения Новосибирской области.

— Этот отчет не «укол в адрес власти», не попытка пожалеть врачей, а дорожная карта, по которой можно решать накопившиеся проблемы. Вложение времени и средств в подобную аналитику позволяет государству получить обратную связь, напрямую конвертируемую в миллиарды сэкономленных рублей, — подчеркнул Митяев в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Необоснованные вызовы на дом

Все опрошенные педиатры (100%) сообщают, что сталкиваются с необоснованными вызовами на дом ежедневно, причем большинство вызовов не относятся к категории неотложных состояний. Это создает колоссальную нагрузку на участковую службу и отвлекает врачей от приема в поликлинике.

— При этом около 1500 педиатров работают в платных клиниках Новосибирска ― и лишь 0,1% из них выезжают на дом. Пациенты вполне могут прийти к врачу сами, — рассуждает Митяев.

По его словам, массовые вызовы в государственную систему — это не необходимость, а вредная привычка, подкрепленная годами вседоступности без ответственности. Родители вызывают врача при насморке или температуре 37,2°С не потому, что это нужно ребенку, а потому что «так можно» и «бесплатно».

— Опрошенные нами врачи не требуют полной отмены вызовов, понимая, что есть жизненно необходимые случаи. Они предлагают разумное ограничение: четкие критерии, финансовую ответственность, а в ряде случаев — штраф. Как только у услуги появляются цена и границы, система начинает работать как часы, и врача вызывают только тогда, когда это действительно нужно, — уверен эксперт.

Абсолютно адекватные причины вызова (консенсус более 90% врачей):

судороги или потеря сознания,

сильная одышка, затрудненное дыхание,

тяжелая рвота или диарея с признаками обезвоживания,

ребенок с инвалидностью или тяжелым хроническим заболеванием,

невозможность самостоятельного передвижения (гипс, состояние после операции),

дети до года в первые 3 суток болезни.

Неадекватные причины вызова (отмечены более чем 90% респондентов):

температура 37-37,5°С без других симптомов,

симптомы ОРВИ без температуры,

получение справки или больничного листа без осмотра,

вызов после визита к платному врачу «для сверки диагноза»,

другие симптомы, которые не влияют на самочувствие ребенка.

— Важным статистическим показателем является то, что 70% опрошенных поддерживают введение оплаты или штрафа за заведомо необоснованный вызов врача на дом. Это свидетельствует о высокой степени раздражения медицинского сообщества сложившейся практикой, когда вызов воспринимается родителями как услуга по доставке врача, а не как мера экстренной помощи, — констатирует Александр Митяев.

Кадровая нагрузка и профессиональное выгорание

Подавляющее большинство педиатров (80%), участвовавших в опросе, оценивают свою нагрузку как «непомерную, приводящую к выгоранию». Только 5% респондентов охарактеризовали нагрузку как адекватную.

Количество вызовов на дом за одну смену (вне эпидемического сезона):

2-4 вызова ― 20% врачей,

4-7 вызовов ― 50% врачей,

8 и более вызовов ― 30% врачей.

Работа за пределами рабочего времени:

90% педиатров регулярно задерживаются на работе после окончания смены для заполнения документации,

60% берут работу на дом каждый день,

25% задерживаются несколько раз в неделю.

Оценка перегрузки относительно нормативов (по собственному ощущению):

перегрузка на 20-30% ― 40% врачей,

перегрузка на 50% ― 35% врачей,

перегрузка на 100% и более ― 15% врачей,

не перегружены только 10% респондентов.

— Крайне важным показателем является то, что 70% педиатров сообщают о невозможности провести полноценный осмотр ребенка за время, выделенное на одного пациента по нормативу (12-15 минут). Врачи вынуждены выбирать между качеством приема и соблюдением формальных требований к временным рамкам, что неизбежно сказывается на качестве медицинской помощи, — комментирует результаты собранной аналитики Митяев.

Состояние информационных технологий и электронной документации

Уровень работы информационных систем в поликлиниках оценивается критически низко. 80% опрошенных характеризуют работу IT как «плохую, программы зависают каждый день». Еще 15% оценивают как «критически плохую, система не приспособлена к реальной работе».

Влияние IT-проблем на работу:

75% опрошенных заявляют, что медленная работа медицинской информационной системы сильно влияет на время приема пациента (зависания, долгая загрузка карт),

20% отмечают незначительное влияние,

только 5% не отмечают проблем.

Временные затраты на заполнение документации:

1-2 часа в день ― 25% врачей,

3-4 часа в день ― 45% врачей,

более 4 часов в день ― 25% врачей.

— Примечательно, что 65% врачей прямо указывают на абсурдность требования вести бумажную документацию параллельно с электронной. Это создает двойную работу и отнимает время, которое могло бы быть потрачено на пациентов, — говорит Александр Митяев.

Профилактические осмотры: избыточность и формализм

Мнение педиатров о возрастных профилактических осмотрах неоднородно. Часть осмотров признается необходимой, но многие оцениваются как избыточные или полностью бессмысленные.

Осмотры, признанные наиболее ненужными (в порядке убывания):

осмотры с 2 до 5 лет (ежегодные) ― 55% считают избыточными,

осмотр в 15 месяцев ― 40%,

осмотр в 18 месяцев ― 35%,

осмотр в 7 лет ― 30% (еще 20% назвали его «формальностью» или «вредной бюрократической процедурой»),

осмотр в 8-9 лет ― 30%,

осмотр в 10 лет ―– 25%,

осмотр в 11 лет ― 25%.

Отношение к осмотру перед детским садом в 3 года:

45% считают его необходимым в полном объеме,

30% полагают, что достаточно заключения узких специалистов,

25% называют его полностью бессмысленным.

Поддержка онлайн-справок

60% педиатров поддерживают возможность выдачи онлайн-справок о контактах, в бассейн или спортивную секцию при условии, что ребенок был осмотрен очно в течение последнего месяца. 25% считают это недопустимым, 15% затруднились с ответом.

— При этом 48% врачей отмечают, что требование обязательного присутствия ребенка на приеме для решения сугубо бумажных вопросов (выписка льготных рецептов, получение справок) является необоснованным и отнимает время у врача и пациента, — подчеркивает собеседник редакции.

Вакцинальная политика и доверие к национальному календарю

В целом уровень доверия к национальному календарю прививок достаточно высокий, однако есть значимые нюансы.

Оценка национального календаря прививок:

20% считают, что календарь полностью соответствует эпидобстановке,

50% полагают, что частично, некоторые вакцины надо дополнить (в первую очередь ветряная оспа и ротавирус),

20% отметили, что календарь требует существенной доработки,

10% воздержались от оценки.

Конкретные предложения по вакцинам:

прививка против ветряной оспы: 85% считают обязательной для всех не болевших ею,

прививка от ротавирусной инфекции для детей до 2 лет: 80% поддерживают включение в календарь,

обязательная прививка от гриппа для всех детей с 6 месяцев: 65% считают эффективной мерой, 20% указывают на невозможность угадать штаммы, 15% выступают против.

Медицинские отводы по требованию родителей:

«очень часто» требуют отвод без оснований ― 25% врачей,

«иногда» ― 50% врачей,

«редко» ― 20%,

«практически никогда» ― 5%.

Вопрос об отказе в приеме в детское учреждение непривитым детям без медотвода:

55% поддерживают такое право,

25% считают это нарушением прав,

20% называют вопрос сложным.

Необоснованные требования родителей

Врачи выделили 5 основных категорий необоснованных требований родителей (с медицинской точки зрения), с которыми сталкиваются регулярно:

назначить антибиотик при насморке без температуры — упомянули 90% врачей,

выдать справку в бассейн без осмотра — 85%,

сделать прививку не той вакциной, что имеется в поликлинике — 50%,

госпитализировать при температуре 36–38 «для страховки» — 75%,

открыть больничный на здорового ребенка — 80%.

Частота выполнения ненужных назначений из-за требований родителей:

постоянно — 25% врачей,

часто — 35%,

иногда — 35%,

никогда — 5%.

В открытых комментариях также упоминались: «рентген легких и антибиотики при кашле или температуре в первый день», «выдуманные симптомы для выдачи листа нетрудоспособности по уходу за ребенком», «полечите онлайн», «откройте больничный онлайн», «ребенка сейчас нет, по фотографиям полечите».

Направления оптимизации

Опрошенные педиатры Новосибирска четко определили приоритетные направления для снижения нагрузки и перечислили, что они предлагают сократить в первую очередь:

отчеты и дублирование записей в разных системах — 90%,

вызовы на дом при нетяжелых состояниях — 85%,

плановые осмотры здоровых детей без жалоб — 60%,

обязательные консультации узких специалистов без показаний — 55%,

бумажные направления и рецепты (при наличии электронных) — 50%.

Допустимое максимальное количество детей на приеме за день (по мнению врачей):

до 15 детей ― 35%,

16–20 детей ― 45%,

21–25 детей ― 15%,

более 25 детей ― 5%.

По словам Александра Митяева, анализ полученных данных позволяет сделать несколько ключевых выводов системного характера.

Основной ресурс педиатров в настоящее время расходуется не на лечение детей, а на обслуживание административных и бюрократических процессов, а также на вызовы, не имеющие медицинских оснований.

Оптимизация в правильном понимании этого слова — это не сокращение штата или услуг, а выделение и устранение неэффективных элементов. Нельзя просто отменить вызовы на дом, не предложив альтернативу. Нельзя отменить профилактические осмотры, не внедрив риск-ориентированный подход. Перед принятием любых управленческих решений необходимо смотреть всю картину в целом. Локальные изменения без понимания системных взаимосвязей могут усугубить ситуацию.

Дефицит кадров в амбулаторном звене не может быть решен только увеличением заработной платы или целевым обучением. Пока работа врача остается непомерно перегруженной, а значительная часть рабочего времени тратится на заведомо бессмысленные действия, отток кадров и выгорание будут продолжаться.

Внедрение технологических решений должно происходить не сверху вниз по принципу «так заложено в программе», а снизу вверх — с учетом реальных потребностей и ограничений врачей. Система, которая зависает каждый день, не может считаться эффективной даже при самом дорогом бюджете.

— Проведенное исследование выявило глубокий системный кризис первичного педиатрического звена в Новосибирской области, который с высокой вероятностью отражает общероссийские тенденции. Речь идет не о недостатке профессиональных компетенций врачей, а о структурных и организационных проблемах, делающих их работу неэффективной и изматывающей. Врачи готовы работать, лечить детей и нести ответственность. Но они больше не готовы терпеть бюрократический абсурд, двойную отчетность, технически устаревшее оборудование и выполнение работы, которая не имеет отношения к медицине. Именно эти вопросы должны стать приоритетом для Министерства здравоохранения, — заявляет Александр Митяев.

По его словам, за всеми цифрами и выводами остается лишь один нерешенный вопрос — волевое решение.

— Сегодня анализ завершен, пути оптимизации просчитаны, а экономия для бюджета гарантирована. Нужен лишь лидер в руководстве Новосибирской области — который возьмет на себя ответственность за реализацию этих мер. Тысячи семей ждут не громких лозунгов, а конкретных действий. Герой — тот, кто их предпримет, — резюмирует эксперт.

