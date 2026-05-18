Мошенники атакуют домовые чаты новосибирцев

В Новосибирске злоумышленники нашли новый способ обмана горожан — они массово проникают в домовые чаты в мессенджерах. Схема срабатывает после того, как человек присоединяется к беседе соседей. Для этого преступники выдают себя за новых жильцов или используют QR-код, который размещают на двери подъезда.

Попав в чат, фальшивые соседи представляются сотрудниками управляющей компании или старшим по дому. Затем они запускают ложные сборы средств на общедомовые нужды, скидывают фишинговые ссылки, предлагая переходить по ним. Их цель — выманить личные данные, номера банковских карт и пароли.

— По нашим данным, в прошлом году мошенники чаще всего связывались с новосибирцами с помощью телефонных звонков и СМС. Однако мессенджеры также остаются одним из популярных каналов, используемых преступниками против людей. Конечно, прежде чем реагировать на сообщения в мессенджере о проблемах дома, лучше сперва лично поговорить с соседями, а по вопросам ЖКХ обратиться напрямую в управляющую компанию, — предупредил эксперт Сибирского ГУ Банка России Алексей Зейбель.

Он подчеркнул, что последствия доверия к незнакомцам в чате могут быть тяжёлыми. Заполучив паспортные данные или реквизиты карт, аферисты оформляют кредиты на жертву, открывают электронные кошельки и переводят через них украденные средства. В такой ситуации сам пострадавший рискует невольно стать дроппером — соучастником других преступлений.

В региональном управлении МВД настоятельно рекомендуют никогда не пересылать в мессенджерах фото паспорта, банковской карты, а также логины, пароли и коды из СМС. При малейшем подозрении лучше сразу выйти из диалога и самостоятельно перезвонить в УК или соседям.

Ранее редакция сообщала, что мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска.