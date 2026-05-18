Молодой сибиряк занял второе место в конкурсе «Цифровой марафон»

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

В число победителей вошёл новосибирец Александр Головня, занявший второе место в категории «Эксперты». Всего в «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России разных возрастов, представителей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — специалисты ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.

Участники марафона знакомились с возможностями нейросети для работы и учёбы. «Новички» использовали её в проектных заданиях, участники категории «Исследователи» — на всех этапах конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в московском кампусе «Школы 21» в год 185-летия Сбера. С успешным завершением конкурса участников поздравил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

— Создавать будущее без полноценного использования всего стека цифровых технологий невозможно. Сегодня практически не осталось не цифровых продуктов, поэтому полномасштабная компетенция в этом вопросе нужна каждому. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей. Это важнейшая компетенция для специалиста в любой сфере. Настоящие прорывы рождаются там, где человеческий интеллект действует совместно с искусственным — это даёт результат, недоступный ни одному из них по отдельности. И сейчас я вижу именно таких людей, которые прошли колоссальный отбор. 124 тысячи участников — это рекордное количество за всё время проведения марафона. Каждый из вас — очень достойный человек, который принял для себя решение стать частью этого процесса. Вы смелые, не боитесь двигаться вперёд и решать сложные задачи. Именно за такими людьми — будущее, — отметил он.

Победители выиграли денежные призы, умные устройства, сертификаты на обучение и мерч.