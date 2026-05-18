Спрос на товары для разведения пчел в Новосибирске вырос почти на 50%

Рынок товаров для фермеров и дачников в регионе демонстрирует восстановление. В апреле спрос на сельскохозяйственный инвентарь, оборудование и корма в Новосибирске вырос на 8% по сравнению с мартом.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте товаров для пчеловодства. Продажи ульев, рамок, дымарей, медогонок и другого оборудования для разведения пчел увеличились на 47% год к году. При этом средняя стоимость таких товаров снизилась на 21% и составила 1,9 тыс. руб, сообщил Om1 Новосибирск. Стоит отметить, что в прошлом году пчеловоды сообщали о серьезном сокращении производства из-за массовой гибели пчел.

Спрос на продукцию для птицеводства также вырос. Продажи клеток, кормушек, поилок, инкубаторов и брудеров оказались на 16% выше уровня апреля прошлого года и на 10% превысили мартовские показатели. Средняя цена в категории достигла 8,7 тыс. руб.

Положительная динамика наблюдалась и в сегменте кормов для животных. Продажи зерна, сена, комбикормов и кормовых смесей выросли на 4% год к году. Одновременно стоимость такой продукции снизилась на 29% относительно марта.

Рост активности затронул не только фермерские хозяйства, но и дачный сектор. Так, продажи теплиц в апреле увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и втрое — относительно марта. Существенно вырос спрос и на садовую технику: газонокосилки, триммеры, культиваторы и мотоблоки жители региона приобретали на 43% чаще, чем годом ранее, и на 34% чаще, чем месяцем ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что магазины для садоводов зарабатывают на продаже инвентаря.