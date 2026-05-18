Новостройки Новосибирска остановились в цене

Аналитики ДОМ.РФ подвели итоги апреля 2026 года на первичном рынке жилья. Общероссийский индекс зафиксировал рост цен на новостройки на 0,5% за месяц и на 10% в годовом выражении. Однако динамика в Новосибирской области заметно отличалась от средних значений по стране.

Регион продемонстрировал одну из самых сдержанных динамик среди крупных субъектов РФ. За апрель 2026 года цены на новостройки в Новосибирской области не изменились по сравнению с мартом, оставшись на нулевой отметке месяц к месяцу. Для сравнения, в Москве рост составил 1,5%, в Московской области — 0,9%, а в среднем по России — 0,5%.

В годовом выражении (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) новосибирские новостройки прибавили 4,5%. Этот показатель более чем вдвое ниже среднероссийского уровня, который достиг 10%. С начала 2026 года рост цен в регионе составил 1,4% против 2,7% в целом по РФ.

Разница в динамике между классами жилья оказалась заметной. В сегменте «Типовой и Комфорт» за январь–апрель 2026 года не зафиксировано роста. В то же время сегмент «Бизнес и Элитный» за четыре месяца показал увеличение на 11%, хотя за месяц прибавил умеренные 2,3%.

В целом рынок новостроек Новосибирска в апреле выглядел как один из самых стабильных или замороженных среди регионов-миллионников. Наряду с Новосибирской областью нулевой месячный рост показала только Омская область. При этом в соседних регионах, например в Алтайском крае, цены за месяц выросли на 0,9%, а в Томской области — на 1,9%.

Отставание Новосибирска от общероссийского тренда может свидетельствовать о насыщении спроса или временной паузе перед новым витком предложения на первичном рынке.

Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев на основе проектных деклараций с портала ДОМ.РФ зафиксировал снижение фактической цены квадратного метра в Новосибирской агломерации за первые четыре месяца 2026 года.

Согласно его расчётам, средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирской области снизилась со 160 594 рублей в январе 2026 года до 154 898 рублей в апреле 2026 года. Падение за четыре месяца составило 3,55%.

— За это же время цена предложения, по данным ежемесячного мониторинга портала «Мир квартир», выросла на 0,79%. Разница между ценой сделки и ценой предложения выросла за первые четыре месяца 2026 года на 3,1%, с 2,88% до 5,96%, — отмечает Николаев.

Эксперт добавляет, что в разрезе конкретных застройщиков и жилых комплексов цены практически не меняются. Исключением становится динамика в домах сразу после ввода в эксплуатацию.

— Динамика цен в Новосибирске за апрель оказалась печальнее, чем в столицах других регионов Сибирского федерального округа, и ниже средней по крупным городам России, — резюмирует Сергей Николаев.

