Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-квартал

Новосибирский девелопер объявил старт продаж масштабного и знакового для города проекта ― «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» ― новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» со встроенной разноплановой инфраструктурой усиливает исторический центр столицы Сибири: его статус, стиль и энергию.
Проект для тех, всегда кто хочет быть в эпицентре событий и выбирает масштаб, динамику, возможности и ежедневное вдохновение.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» возводится в удачной локации столицы Сибири ― на проспекте Димитрова. До станций метро «Площадь Ленина» и «Площадь Гарина-Михайловского» примерно 7–10 минут пешком. Проспект Димитрова и Вокзальная магистраль обеспечивают быстрый выезд в любую часть города. В радиусе 200 метров ― остановки для более 10 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, маршрутных такси). Новый проект новосибирского девелопера окружают знаковые деловые, культурные, административные и социальные объекты столицы Сибири.
Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-кварталВ составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса (7, 8, 22 этажа) и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.
Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков ― до 3,6 метра. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, ценящих престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж. Особого внимания заслуживают резиденции с террасами, которые добавляют новый уровень комфорта. Такое пространство не просто визуально расширяет границы — оно стирает их. Резиденты смогут наслаждаться утренним кофе под лучами солнца или устраивать ужины при свечах под открытым небом.
Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-кварталЕстественным продолжением резиденции станет гранд-лобби, его интерьер выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом. Особое внимание к деталям создает вневременную стилистику, которая сохранит актуальность на десятилетия. Приватные лифты, отдельные ниши для доставки, уютные мягкие зоны ожидания с тихой музыкой — здесь каждая деталь создает комфортную, респектабельную атмосферу.
Собственникам резиденций будет доступен закрытый зеленый двор на крыше для спокойного отдыха, занятий спортом и активного досуга — это место, где можно проводить время на улице, не покидая здание.
Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессионального оператора — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири. Управляющая компания возьмет на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая первоклассный сервис и высокую ликвидность актива, а дефицит новых площадок в центре Новосибирска допускает стабильный рост стоимости вложения. При проектировании апарт-отеля девелопер опирался на экономическую логику, что премиальный сегмент 4+ звезды позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65–75%. Этот формат ориентирован на доходную модель аренды через оператора.
Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-кварталБизнес- центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв. м. решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы 25–40 кв. м подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70–100 кв. м — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.
В проекте «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» все, что нужно для ежедневной жизни: от любимого ресторана до коммерческого детского сада, находится в одном месте. Торговая галерея с витражным остеклением станет центром притяжения для резидентов бизнес-квартала. Правило пяти минут здесь работает безоговорочно: решение любого повседневного вопроса, встреча с друзьями, покупка продуктов — все это занимает не больше времени, чем утренний кофе.

― Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, — рассказали в пресс-службе девелопера.

Вложение на старте в проект «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это возможность не просто стать частью истории развития центра Новосибирска, но и получить максимальный рост стоимости актива по мере строительства бизнес-квартала.

Подробности: +7 (383) 255-88-22
ул. Орджоникидзе, 23
расцветай-первый.рф

Проектное финансирование ПАО Сбербанк.
Застройщик ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid: F7NfYUJCUneTVxP6M5Cs

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

В условиях экономической нестабильности и кризисных явлений на рынке недвижимости Новосибирска регулярно меняются приоритеты, формируются новые тенденции. Застройщики находятся в постоянном поиске более маржинальных проектов. Об этом журналист Infopro54 рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

— На данном этапе фиксируем рост предложения недвижимости премиум-класса. Элитные квартиры и дома менее зависимы от ипотеки, потому что статус самих покупателей довольно высокий, они не нуждаются в кредитовании. Хотя бывает и такое, что людям бизнеса выгоднее использовать ипотечные средства, чем наличные. Но это скорее исключение из общих правил, — констатирует эксперт.

Читать полностью

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Автор: Юлия Данилова

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Читать полностью

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Читать полностью

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

