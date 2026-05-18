Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-квартал

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» ― новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» со встроенной разноплановой инфраструктурой усиливает исторический центр столицы Сибири: его статус, стиль и энергию.

Проект для тех, всегда кто хочет быть в эпицентре событий и выбирает масштаб, динамику, возможности и ежедневное вдохновение.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» возводится в удачной локации столицы Сибири ― на проспекте Димитрова. До станций метро «Площадь Ленина» и «Площадь Гарина-Михайловского» примерно 7–10 минут пешком. Проспект Димитрова и Вокзальная магистраль обеспечивают быстрый выезд в любую часть города. В радиусе 200 метров ― остановки для более 10 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, маршрутных такси). Новый проект новосибирского девелопера окружают знаковые деловые, культурные, административные и социальные объекты столицы Сибири.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса (7, 8, 22 этажа) и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.

Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков ― до 3,6 метра. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, ценящих престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж. Особого внимания заслуживают резиденции с террасами, которые добавляют новый уровень комфорта. Такое пространство не просто визуально расширяет границы — оно стирает их. Резиденты смогут наслаждаться утренним кофе под лучами солнца или устраивать ужины при свечах под открытым небом.

Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби, его интерьер выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом. Особое внимание к деталям создает вневременную стилистику, которая сохранит актуальность на десятилетия. Приватные лифты, отдельные ниши для доставки, уютные мягкие зоны ожидания с тихой музыкой — здесь каждая деталь создает комфортную, респектабельную атмосферу.

Собственникам резиденций будет доступен закрытый зеленый двор на крыше для спокойного отдыха, занятий спортом и активного досуга — это место, где можно проводить время на улице, не покидая здание.

Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессионального оператора — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири. Управляющая компания возьмет на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая первоклассный сервис и высокую ликвидность актива, а дефицит новых площадок в центре Новосибирска допускает стабильный рост стоимости вложения. При проектировании апарт-отеля девелопер опирался на экономическую логику, что премиальный сегмент 4+ звезды позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65–75%. Этот формат ориентирован на доходную модель аренды через оператора.

Бизнес- центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв. м. решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы 25–40 кв. м подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70–100 кв. м — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.

В проекте «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» все, что нужно для ежедневной жизни: от любимого ресторана до коммерческого детского сада, находится в одном месте. Торговая галерея с витражным остеклением станет центром притяжения для резидентов бизнес-квартала. Правило пяти минут здесь работает безоговорочно: решение любого повседневного вопроса, встреча с друзьями, покупка продуктов — все это занимает не больше времени, чем утренний кофе.

― Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, — рассказали в пресс-службе девелопера.

Вложение на старте в проект «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это возможность не просто стать частью истории развития центра Новосибирска, но и получить максимальный рост стоимости актива по мере строительства бизнес-квартала.

Проектное финансирование ПАО Сбербанк.

Застройщик ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф