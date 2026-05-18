В Новосибирске люди снова стали носить маски, одна из причин — хантавирус

Автор: Мария Гарифуллина

После нескольких лет пандемии многие очень остро реагируют на любые новости об инфекциях

В мае 2026 года на улицах Новосибирска стало заметно больше людей в защитных медицинских масках. Чаще всего их можно встретить в общественном транспорте — в метро, автобусах и трамваях, а также в других местах скопления людей. После окончания пандемии COVID-19 небольшая часть горожан продолжала использовать маски в периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако массового возвращения к этой практике не наблюдалось. Этой весной ситуация изменилась: в масках ходят люди разного возраста, и тренд становится все более заметным.

Журналист Infopro54 поговорил с работниками двух новосибирских аптек. Они подтвердили, что фиксируют небольшой рост спроса на медицинские маски.

— Люди покупают маски по разным причинам. В разговорах с покупателями звучит, что их тревожат новости о распространении хантавируса. Некоторые признаются, что после пандемии стали очень остро реагировать на любые сообщения об инфекционных угрозах и поэтому решают сейчас носить маску. Но все-таки чаще всего причина в другом. Маски покупают из-за пыли и пыльцы. Вынужденно носят маски люди, склонные к аллергии, — они таким образом защищают органы дыхания от типичных сезонных неинфекционных раздражителей, — рассказала сотрудница аптеки.

В начале текущего года стало известно о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Случаи заражения были подтверждены в Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что риск распространения хантавируса оценивается как невысокий, и сравнивать ситуацию с пандемией COVID-19 некорректно.

Хантавирусная инфекция — это давно и хорошо изученная группа природно-очаговых заболеваний. Источником инфекции для человека являются грызуны, а основной путь заражения — вдыхание аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных. От человека к человеку большинство штаммов не передается.

Подробнее о хантавирусной инфекции, способах ее передачи и уровне опасности можно прочитать здесь и здесь.

 

