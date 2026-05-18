Нелегальные мигранты-овощеводы работали в тепличном комплексе под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области сотрудники полиции с применением технических средств визуального контроля и силовой поддержке специальных подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии проверили одно из местных тепличных хозяйств.

В результате рейда выявлены 19 иностранцев, которые работали овощеводами без официального разрешения. При этом девять человек из этой группы находились на территории России незаконно.

На каждого нарушителя составили протоколы по статье о незаконной трудовой деятельности. Суд назначил им штрафы по две тысячи рублей. Тех, кто пребывал в стране без законных оснований, дополнительно привлекли к ответственности по статье о нарушении правил въезда. Их выдворят за пределы России в принудительном порядке, после чего въезд будет закрыт на пять лет.

Правоохранители также установили юридическое лицо, которое допустило иностранцев к работе. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за незаконное использование труда мигрантов.

Ранее застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов.