Лауреат научной премии «Сбера» рассказал в НГУ о разработках в области искусственного интеллекта

  • 14/10/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Лауреат научной премии «Сбера» рассказал в НГУ о разработках в области искусственного интеллекта
Он назвал наиболее перспективные направления исследований, связанных с ИИ

В Новосибирском государственном университете прошла лекция директора Центра искусственного интеллекта «Сколтеха», руководителя научной группы «Обучаемый интеллект» Института искусственного интеллекта AIRI, лауреата научной премии «Сбера» Евгения Бурнаева. Он рассказал студентам, аспирантам, молодым ученым и научным сотрудникам города о достижениях в области применения ИИ как в научных разработках, так и на практике. По словам ученого, спрогнозировать, во что выльется развитие технологий искусственного интеллекта, на данный момент затруднительно. При этом скорость изменений нарастает, это можно понять, например, по капитализации компаний: во всех странах мира в топе находится бизнес, связанный с IT и ИИ.

— Началась в некотором смысле гонка инвестиций в разработки, связанные с ИИ. Для обработки изображений, текста и видео уже есть достаточно хорошие инструменты. Обработка видео пока не вышла на бизнес-уровень, но это произойдет достаточно скоро, — уверен Евгений Бурнаев.

Ученый назвал самые перспективные направления в ИИ. Во-первых, генеративные модели — это алгоритмы машинного обучения, которые создают новый контент на основе изученных данных. В отличие от традиционного ИИ, который анализирует и классифицирует информацию, генеративные модели производят что-то принципиально новое.

Второе важное направление — это мультиагентные системы — комплексные решения, в которых несколько независимых интеллектуальных агентов взаимодействуют между собой ради общей цели. Каждый агент — это отдельная программа или модуль, обладающий собственными задачами, возможностями для принятия решений и обмена информацией.

— Например, системе из таких агентов можно сказать: «Хочу купить билет». И она сама начинает искать вам лучшее предложение, маршрут. Затем сама же его покупает, и фактически вы уже получаете результат. Так вы пропускаете целый блок различных действий, — пояснил эксперт.

Он рассказал, что сейчас вместе с командой работает над обработкой пространственных данных (пространственный интеллект — способность понимать физический мир и ориентироваться в нем, играющая важную роль в различных приложениях искусственного интеллекта), обработкой спутниковых данных, другими замерами.

— А зачем это нужно, спросите вы? По таким данным можно прогнозировать возникновение лесных пожаров. Другой вариант использования ИИ — это прогнозирование ледовой обстановки на Севморпути. Там в результате работы системы пользователь получает прогноз на три дня по следующим переменным: толщина, концентрация и дрейф льда, — привел пример Евгений Бурнаев.

В этих разработках принимают участие и студенты. Ученый уверен, что это крайне важно, потому что искусственный интеллект на данный момент — это, прежде всего, дисциплина.

— Если ты не посмотришь, как те или иные методы работают в реальной ситуации, то не поймешь, что нужно изменять и адаптировать. Все те ребята, которые работают над дипломами и диссертациями, конечно, принимают участие в разработках, — подчеркнул профессор.

Он отметил, что прийти в такую область, как ИИ, сегодня можно и со школьной скамьи, но есть несколько нюансов.

— Многое зависит от того, что конкретно вы будете делать. Я могу представить себе, что в каких-то простых и базовых задачах будет достаточно использования софтов. Например, таким способом можно сделать рекомендации товаров для магазина. Но без полноценного образования вы никогда не сможете стать полноценным разработчиком новых методов. Да и какие-то сложные инженерные задачи решать вам будет затруднительно, — предупредил Евгений Бурнаев.

Александр Люлько, директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, отметил, что современные компании активно поддерживают научные исследования и развитие инновационных решений. Это создает новые возможности для специалистов, готовых постоянно учиться и развиваться в сфере искусственного интеллекта и смежных областях.

— В скором времени ИИ станет так же необходим, как сейчас компьютер. Мне очень понравилась фраза: «ИИ, конечно, не заменит человека, но человек, обладающий технологией ИИ, заменит человека, который этой технологией не обладает». Эта технология поможет человеку принимать правильные решения, — подчеркнул Люлько.

Индустриальным партнером Центра ИИ вуза выступает «Сбер», оказывающий всестороннюю поддержку разработке и внедрению новых технологий.

— «Сбер» в 2021 году (Год науки) учредил Ннаучную премию в трех основных номинациях: «Физический мир» — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки; «Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки; «Цифровая вселенная» — математика, компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект, AI и машинное обучение). Премия отмечает работающих в России исследователей за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений. Приз персональный — 20 млн рублей каждому победителю. Также есть номинация для молодых исследователей за применение AI в науке. Основная цель — это популяризация науки и поддержка научного сообщества, — пояснил Александр Солод, управляющий Новосибирским отделением «Сбербанка».

По словам Евгения Бурнаева, поучаствовать в премии его замотивировал спортивный интерес: «Получится ли победить?».

— Для меня это стало неким зарядом бодрости и оптимизма. Считаю, что мой пример сподвигнет молодых людей на самореализацию, — подчеркнул Бурнаев.

Ранее редакция сообщала о том, что ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире. 

Фото предоставлено пресс-службой «Сбербанка», автор: Станислав Попов

Рубрики : Финансы Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер НГУ Научная премия Сбера искусственный интеллект


