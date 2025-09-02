Рекламодателям

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области

  • 02/09/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области
В регионе хотят запустить эксперимент по внедрению творческих форматов обучения

Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Сергею Кравцову провести эксперимент в школах Новосибирской области. Они хотят заменить привычные домашние задания на творческие форматы.

Парламентарии отметили, что искусственный интеллект влияет на учебный процесс. Некоторые ученики выполняют домашние задания формально, просто списывая готовые решения. Это приводит к тому, что дети не усваивают материал на глубоком уровне, не развивают критическое мышление и творческие способности.

— В этой связи считаем необходимым провести пилотный эксперимент в Новосибирской области по отмене привычных форм домашних заданий и внедрению вместо них творческих форматов — расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов, заданий, развивающих критическое мышление и воображение, — указано в тексте письма.

По словам законодателей, этот проект поможет оценить эффективность нововведений и разработать стратегии для их возможного распространения на федеральный уровень.

По словам директора Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольги Хлытиной, если учитель провел урок на высоком уровне и дети усвоили основную информацию в классе, то домашнее задание не вызовет у них затруднений. Идеально, чтобы ученик тратил на домашнюю работу не больше трети времени, затраченного на уроке. Это примерно 10-15 минут на один предмет. Важно предлагать задания, которые стимулируют исследовательскую деятельность, поиск информации и самостоятельные выводы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские педагоги оценили идею сокращения учебных часов в школах. На федеральном уровне принятые новые нормативы по количеству уроков.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

844

