В Новосибирске заводоуправление «Сибсельмаша» продали за 47 миллионов рублей

Здание заводоуправления бывшего промышленного гиганта «Сибсельмаш», расположенное в Ленинском районе Новосибирска, проданы новому владельцу. Новосибирское УФАС России признало необоснованной жалобу одного из участников торгов, и ограничения на совершение сделки были сняты.

.Городской департамент земельных и имущественных отношений выставил на аукцион два этажа здания завода по адресу ул. Станционная, 38 в рамках процедуры приватизации. Стартовая цена лота составила 42,7 миллиона рублей. Победителем торгов стало физическое лицо, предложившее за объект недвижимости 46 956 000 рублей. Однако в начале сентября ООО «Завод светопрозрачных конструкций», также участвовавшее в аукционе, подало жалобу в ФАС. В документе утверждалось, что департамент мэрии не имел прав на все реализуемые площади, поскольку часть из них пересекалась с собственностью другого юридического лица. Из выставленных на торги 4 тысяч квадратных метров спорными оказались 228. На этом основании закупка была приостановлена. После проведения проверки комиссия Новосибирского УФАС рассмотрела жалобу и признала её необоснованной, сообщает издание «Прецедент». В ведомстве пояснили, что порядок проведения торгов нарушен не был, а имеющиеся расхождения в документах не являются достаточным основанием для отмены результатов аукциона.

«Сибсельмаш» — одно из старейших и крупнейших оборонных предприятий Новосибирск. После распада СССР предприятие столкнулось с серьёзными экономическими трудностями и в итоге прекратило работу. В последние годы его имущественный комплекс постепенно распродаётся. Территория завода и его инфраструктура привлекают инвесторов, однако процесс сопровождается многочисленными судебными спорами. Разделение собственности, наложение прав различных юридических лиц и сложности с оформлением исторических зданий приводят к длительным разбирательствам. В прошлом году арбитражный суд уже рассматривал иск о признании недействительными сделок с частью помещений «Сибсельмаша», а в текущем году продолжаются споры между кредиторами и собственниками отдельных активов завода.

Ранее редакция сообщала, что завод «Сибсельмаш» перешел под управление «Курганприбора».