Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

По его словам, предполагается, что фонд будет выступать техническим заказчиком объектов инфраструктуры. Однако при этом возникает ряд проблем.

— Когда застройщики будут направлять социальный взнос в фонд, то возникает вопрос налогообложения. Во-первых, фонд сразу должен будет заплатить налоги, а во-вторых, сможет ли застройщик списать этот платеж в расходы? — комментирует Богомолов.

К плюсам он отнес тот факт, что фонд является небюджетной организацией, а значит может все вопросы сможет решать быстрее.

В качестве альтернативы рассматривается вариант «застройщик-бюджет-фонд», когда девелопер направляет социальный взнос в бюджет, а бюджет эти деньги «окрашивает» и выделяет субсидию фонду.

— Здесь также есть вопросы по налогообложению и скорости. Если в этой связке появляется бюджет, то темпы будут притормаживать, той скорости решения вопросов, которую мы бы хотели иметь, не будет, — отметил министр.

Третий вариант — «застройщик -бюджет-бюджет», когда девелопер отчисляет взнос в бюджет, потом деньги переходят в УКС и он занимается строительством.

— Возможно приоритетным будет третий вариант, поскольку в данном случае, когда мы строим объект и понимаем, что нам не хватает средств от застройщиков, то можем его дофинансировать из бюджета. В конечном итоге наша цель — быстрее получить школу или детский сад, — заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что Минстрой никогда не откажет застройщику, который решит просто построить школу и подарить ее области или городу.

— Мы скажем ему спасибо и поможем, — подчеркнул Дмитрий Богомолов.

Напомним, вопрос о создании регионального фонда развития инфраструктуры поднимался в марте на заседании «Ассоциация развития инфраструктуры и девелопмента» (АРИД). В апреле на круглом столе по КРТ, организованном Infopro54, исполнительный директор АРИД Роман Берсон отмечал, что отчисления в фонд позволили бы строить школы, детские сады, а в перспективе ― поликлиники, дороги, ливневки и т. д.

— Инфраструктурный платеж легко считается, его можно переформатировать на другой нужный городу объект. При создании фонда даже маленькие участки смогут участвовать в КРТ, проводить отчисления, — пояснял Роман Берсон.

Однако пока представители надзорных органов и власти относятся к этим инициативам скептически. Участники круглого стола не исключают, что через пару лет деятельность фонда закончится ― скорее всего, уголовными делами.

— Этот вопрос неоднократно обсуждался, но пока иного легитимного механизма развития территории, кроме КРТ, не существует. КРТ было введено, чтобы уйти от денег, которых все боятся, — говорил депутат, девелопер Вячеслав Илюхин.

Что касается «покраски» денег в бюджете, то в Нижнем Новгороде уже пытались отработать этот механизм, но пришли к выводу, что это невозможно, и деньги из бюджета в любой момент могут быть перераспределены на другие цели.

Напомним, обязательства по социальному взносу у новосибирских застройщиков появились в 2024 году. С 2023 года эту инициативу продвигала прокуратура.

