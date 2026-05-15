Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

Минстрой прорабатывает несколько вариантов возведения важных для области объектов

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

По его словам, предполагается, что фонд будет выступать техническим заказчиком объектов инфраструктуры. Однако при этом возникает ряд проблем.

— Когда застройщики будут направлять социальный взнос в фонд, то возникает вопрос налогообложения. Во-первых, фонд сразу должен будет заплатить налоги, а во-вторых, сможет ли застройщик списать этот платеж в расходы? — комментирует Богомолов.

К плюсам он отнес тот факт, что фонд является небюджетной организацией, а значит может все вопросы сможет решать быстрее.

В качестве альтернативы рассматривается вариант «застройщик-бюджет-фонд», когда девелопер направляет социальный взнос в бюджет, а бюджет эти деньги «окрашивает» и выделяет субсидию фонду.

— Здесь также есть вопросы по налогообложению и скорости. Если в этой связке появляется бюджет, то темпы будут притормаживать, той скорости решения вопросов, которую мы бы хотели иметь, не будет, — отметил министр.

Третий вариант — «застройщик -бюджет-бюджет», когда девелопер отчисляет взнос в бюджет, потом деньги переходят в УКС и он занимается строительством.

— Возможно приоритетным будет третий вариант, поскольку в данном случае, когда мы строим объект и понимаем, что нам не хватает средств от застройщиков, то можем его дофинансировать из бюджета. В конечном итоге наша цель — быстрее получить школу или детский сад, — заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что Минстрой никогда не откажет застройщику, который решит просто построить школу и подарить ее области или городу.

— Мы скажем ему спасибо и поможем, — подчеркнул Дмитрий Богомолов.

Напомним, вопрос о создании регионального фонда развития инфраструктуры поднимался в марте на заседании «Ассоциация развития инфраструктуры и девелопмента» (АРИД). В апреле на круглом столе по КРТ, организованном Infopro54, исполнительный директор АРИД Роман Берсон отмечал, что отчисления в фонд позволили бы строить школы, детские сады, а в перспективе ― поликлиники, дороги, ливневки и т. д.

— Инфраструктурный платеж легко считается, его можно переформатировать на другой нужный городу объект. При создании фонда даже маленькие участки смогут участвовать в КРТ, проводить отчисления, — пояснял Роман Берсон.

Однако пока представители надзорных органов и власти относятся к этим инициативам скептически. Участники круглого стола не исключают, что через пару лет деятельность фонда закончится ― скорее всего, уголовными делами.

— Этот вопрос неоднократно обсуждался, но пока иного легитимного механизма развития территории, кроме КРТ, не существует. КРТ было введено, чтобы уйти от денег, которых все боятся, — говорил депутат, девелопер Вячеслав Илюхин.

Что касается «покраски» денег в бюджете, то в Нижнем Новгороде уже пытались отработать этот механизм, но пришли к выводу, что это невозможно, и деньги из бюджета в любой момент могут быть перераспределены на другие цели.

Напомним, обязательства по социальному взносу у новосибирских застройщиков появились в 2024 году. С 2023 года эту инициативу продвигала прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики просят прописать правила выкупа домов под соцобъекты в Новосибирске. После включения ИЖС в проекты комплексного развития территории, цены на них взлетают в разы. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Губернатор Травников представил концепцию «Технопрома» в Москве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил концепцию XIII Международного форума «Технопром–2026», который традиционно пройдет в Новосибирске. Заседание оргкомитета прошло в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Участники определили главную тему события: «Российская наука — основа технологического лидерства».

Дмитрий Чернышенко отметил растущий интерес к площадке. В прошлом году участниками форума стали более 27 тысяч человек, что, по словам вице-премьера, подтверждает статус форума. В этом году в центре внимания окажутся национальные проекты и развитие промышленных кластеров.

Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение депутатов регионального парламента вынесен проект закона Новосибирской области о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности. Как сообщил заместитель министра области Дмитрий Тимонов, полномочия правительства предлагается дополнить установлением порядка формирования и ведения реестра разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.

По его словам, это требование федерального законодательства, которое должно вступить в силу с сентября 2026 года.

Борис Безденежный возглавил Искитимский район

Автор: Оксана Мочалова

Борис Безденежных назначен временно исполняющим обязанности главы Искитимского района Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Юрий Петухов. Он занимал пост первого замглавы администрации района с 2007 года и курировал сферу потребительского рынка.

Борис Безденежный будет управлять районом до тех пор, пока местные депутаты не выберут главу в установленном порядке и тот не вступит официально не начнёт работать.

Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Автор: Юлия Данилова

Заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предложил на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.

— Давайте подумаем, как это можно сделать, не нарушая федеральное законодательство, — предложил Мамедов коллегам на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

Охватит 600 км магистралей: мэр Кудрявцев оценил возможности передвижной лаборатории

В Новосибирске заработала передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2». Муниципалитет приобрел комплекс за 27 млн рублей, чтобы отказаться от услуг сторонних подрядчиков при проверке качества ремонта дорог. Возможности техники оценил мэр Максим Кудрявцев.

— На каждом этапе дорожного ремонта мы проводим проверки качества выполненных работ. Передвижная дорожная лаборатория «Трасса-2» позволит значительно ускорить эти процессы и, что важно, усилить контроль на дорогах, чтобы повысить ответственность подрядчика, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Для иностранцев в Новосибирске разработают программы по русскому языку и правовой культуре

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Новосибирской области утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 95 пунктов. Среди них — образовательные семинары, фестивали, мониторинг СМИ и поддержка некоммерческих организаций. Распоряжение подписал и.о. губернатора Юрий Петухов.

Укрепление единства через культуру и образование

Актуальный разговор

