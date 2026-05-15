На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Специалисты компании установили на станции больше двух десятков антенн. Для каждой была создана инфраструктура, в том числе проложены кабели. Работы в основном проходили ночью, чтобы не мешать графику работы метрополитена.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что «Спортивная» — важный транспортный объект областного центра с интенсивным пассажиропотоком. Она расположена рядом с ледовой ареной и парком.

— Станция оборудована передовыми цифровыми решениями. С момента запуска она обеспечена системой видеонаблюдения, подключена к комплексу «Безопасный город». Конечно, обеспечение мобильной связью и высокоскоростным интернетом также было нашей приоритетной задачей. С таким запросом обращались жители, — подчеркнул Цукарь.

По его словам, во взаимодействии с депутатским корпусом и партнерами на станции удалось создать необходимую инфраструктуру, чтобы пассажиры метро беспрепятственно могли пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами.